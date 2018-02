Riparte il Premio “Storie di Alternanza”: al via le iscrizioni delle scuole

La Camera di Commercio di Modena aderisce al Premio “Storie di Alternanza”, il concorso promosso da Unioncamere per valorizzare e dare visibilità ai racconti di progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati in forma di video dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.

Il Premio è suddiviso in due categorie: Licei e Istituti tecnici e professionali. Sono ammessi a partecipare gli studenti, singoli o in gruppo, che:

- fanno parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani;

- hanno svolto e concluso, a partire dall’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, un percorso di alternanza scuola-lavoro;

- hanno realizzato un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).

L'ammontare complessivo dei premi messi a disposizione dalla Camera per le scuole della provincia di Modena è pari a 5.000 euro, suddivisi per le due categorie Licei e Istituti tecnici e professionali (2.500 euro cadauna) prevedendo 1.200 euro al primo classificato, 800 euro al secondo e 500 al terzo per ciascuna categoria.

La scuola interessata ad aderire al bando potrà compilare il modulo di domanda predisposto, disponibile sul sito www.unioncamere.gov.it, che dovrà essere inoltrato alla Camera di Commercio di Modena entro il 20 aprile 2018.

Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalle Camere di commercio ed il secondo nazionale gestito da Unioncamere, cui si accede solo se si supera la selezione locale. I vincitori del premio a livello locale sono infatti ammessi al concorso nazionale, con l’assegnazione dei riconoscimenti nel corso di un evento organizzato a Roma entro giugno 2018.

Oltre ai premi messi in palio da Unioncamere e dalle Camere di commercio un’ulteriore sorpresa aspetta i vincitori: entrare nel cast del sequel del cortometraggio BeataAlternanza, promosso da Federmeccanica, e vivere un’intera giornata su un vero set cinematografico, in compagnia del noto regista e attore Massimiliano Bruno e del suo staff. Un'esperienza unica, da realizzare dietro e di fronte alla macchina da presa.

Per informazioni: www.mo.camcom.it Sportello Genesi - Camera di Commercio di Modena, Tel. 059 208816 - email: genesi@mo.camcom.it.