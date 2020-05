A Pavullo la cultura non si ferma: riapre la mostra a Palazzo Ducale, continuano i progetti sul web

La Cultura a Pavullo non si ferma: anche durante l'emergenza sanitaria che ha coinvolto l'Italia intera, l'obiettivo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo nel Frignano era dare l'opportunità di poter fruire delle attività e progetti culturali da casa. La cultura dalle sale di Palazzo Ducale è approdata sul web, attraverso il potenziamento degli strumenti di comunicazione e informazione. Si sono realizzati laboratori d'arte per bambini, ragazzi e adulti, visite guidate al Castello di Montecuccolo e alla Galleria d'Arte di Palazzo Ducale, letture ad alta voce per i piccolissimi e create galleria d'arte virtuale per valorizzare l'arte di tanti artisti pavullesi e non solo.

Tra i progetti più innovativi la creazione di 3 siti web. "Tutti insieme per un Museo on line" raccoglie oltre 200 opere grafiche e oltre 30 video di gallerie d'arte virtuali di bambini e ragazzi (dagli otto mesi ai 18 anni) provenienti da tutta Italia: è un museo on line per dare "la

parola" ai più piccoli.

E' stato poi creato un sito web dedicato alla Raccolta Civica Comunale: CIVICA, che raccoglie opere di pittura, grafica e scultura del Comune di Pavullo nel Frignano, qui si annoverano opere di artisti rinomati anche a livello nazionale: Walter Morselli, Enrico

Paulucci, Gianfranco Passoni, incisioni di Gino Covili, Giuliano Della Casa, sculture di Cicikov, Fabrizio Loschi e opere di pittura di Tato, Franco Gianelli, Gianfranco Cerri e tanti altri. L'Ufficio Cultura sta lavorando per archiviare digitamente le opere che superano le 200, oggi collocate presso le sedi comunali e a Palazzo Ducale, al fine di valorizzate e tutelare la raccolta.

Tra i progetti on line vi è infine il nuovo sito web della Fabbrica delle ARTI. Tante attività e progetti per scuole, insegnati, operatori del settore e appassionati di eco-arte e una sezione innovativa dedicata all'arte-gioco on line, che dà l'occasione di sperimentare e giocare con l'arte direttamente da casa. Per noi è un'opportunità per far conoscere i nostri spazi e le modalità didattiche che privilegiano il materiale di scarto e una didattica innovativa.

Da Sabato 23 maggio, Palazzo Ducale riapre le porte all'arte, secondo i protocolli decisi dal governo. Presso la Galleria d'Arte Contemporanea di Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano si potrà visitare la mostra collettiva "La prigionia dell'io" in collaborazione con la Galleria Federico Rui di Milano e The Bank Collection, a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei. La mostra potrà essere visitata da sabato 23 maggio a domenica 16 agosto 2020.

E’ possibile prenotare visite guidate – per un massimo di 5 persone – il sabato h. 16.00 / h.19.00, domenica e festivi h. 16.00 / 19.00

L'ingresso è libero. Orari di apertura della Galleria d'Arte Contemporanea sabato h. 10.00 – 12.30 / h. 16.00 - h.19.00 domenica e festivi: h. 16.00 - 19.00 martedì e giovedì: h. 15.00 - 18.00.

Prenotazioni UIT Ufficio Informazione Turistica Pavullo Palazzo Ducale, Via Giardini 3 - Pavullo n/F. Tel. 0536 29964 – 29026 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it