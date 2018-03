"Le tue scarpe al centro", un grande progetto benfico in tutta la Bassa

Nel pomeriggio di giovedì 22 marzo, presso il Palazzetto dello Sport di Mirandola, è stato presentato il progetto di raccolta di scarpe da ginnastica ed infradito di gomma, sostenuto dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord e dall'Unione Terre d'Argine. La raccolta si svolgerà dal 21 marzo al 21 settembre 2018 e rientra nell'ambito del progetto della Regione Emilia-Romagna "Le tue scarpe al centro".

Tre gli obiettivi principali dell'iniziativa: promuovere l'economia circolare, ridurre i rifiuti in discarica ed aiutare il Comune di Amandola (FM), colpito dal sisma del 2016. Le scarpe da ginnastica ed infradito di gomma raccolte, infatti, saranno riciclate e trasformate in pavimentazione antitrauma, che sarà collocata in una nuova area giochi per bambini nel comune marchigiano. Un'operazione resa possibile grazie alla collaborazione di ESO Società Benefit, che grazie al progetto esosport trasformerà il materiale raccolto in pavimentazione antitrauma.

Fino al 21 settembre, quindi, 65 centri di raccolta per scarpe da ginnastica ed infradito di gomma saranno collocati nei municipi, nelle palestre e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di Carpi, Novi e Soliera (Unione Terre d'Argine) e Cavezzo, Concordia, Mirandola, San Possidonio e San Prospero (Unione Comuni Modenesi Area Nord), primi tra i comuni della regione a partire con la raccolta.

"Le tue scarpe al centro" si avvale della fondamentale collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dell'Emilia-Romagna, dei 14 Centri Educazione alla Sostenibilità afferenti ai 49 comuni dell'Emilia-Romagna che aderiscono all'iniziativa, dei sette enti di gestione dei rifiuti regionali e del Comune di Crevalcore. Alla presentazione del progetto erano presenti alcuni campioni sportivi del territorio, testimonial di "Le tue scarpe al centro": la squadra Ruspal Pico - serie A2 Hockey, Matilde Bettinazzi, medaglia di bronzo al Campionato Mondiale Juniores Wushu 2016, Luca Bandieri, campione di arti marziali, la squadra di pattinaggio della Polisportiva Pico e Giacomo Ghelfi e Matteo Rustichelli della Volley Stadium Mirandola. Alla presentazione erano inoltre presenti il Sindaco di Mirandola Maino Benatti, il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli, l'Assessore allo Sport del Comune di Novi Alessandro Fracavallo, il Dirigente Responsabile di Area Educazione alla Sostenibilità di ARPAE Emilia-Romagna Paolo Tamburini, il Presidente di Aimag Monica Borghi ed il Direttore di ESO Società Benefit Nicolas Meletiou.