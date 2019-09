Modena 29 Settembre cambia formula e target, due giorni di concerti ed incontri

Anteprima alla Tenda di viale Monte Kosica sabato 28 alle 21 con Lodo e Bebo de Lo Stato Sociale, e domenica 29 settembre due appuntamenti: la presentazione nel pomeriggio del libro “Note ribelli” (Artestampa) con Nara Gavioli ai cortili di Ago, per finire la sera alle 21 in piazza XX settembre con il live a ingresso libero di Ginevra di Marco e Cristina Donà. Partecipano le band giovani selezionate con il contest “Back to beat”.

“Modena 29 settembre” edizione 2019 fa un “doppio passo” e per nel decimo anno consecutivo muta la sua formula, rinunciando ad un unico concerto di grande richiamo, privilegiando una manifestazione di due giorni in cui il tema si sviluppa con maggiore orientamento ai giovani e al contemporaneo, in collaborazione col Centro Musica. Tutte le iniziative sono a ingresso libero. Organizza il Comune con Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e sostegno di BPER Banca e Conad

Il programma: sabato 28 settembre alle 21 alla Tenda di viale Monte Kosica angolo viale Molza, anteprima con Lodo Guenzi e Bebo Guidetti (dello “Stato Sociale”) in un reading - spettacolo con live in acustico intitolato “Tondelli vs Calvino – Libertini invisibili”. Aprono i “Perseca”, selezionati con “Back to beat”.

Domenica 29 settembre nei cortili di Ago in largo S. Agostino, Nara Gavioli alle 18 presenta il suo libro “Note ribelli, in viaggio con le Scimmie dall’Emilia beat al rock progressivo” (Artestampa 2019). In caso di pioggia l'iniziativa si svolge in sala ex Oratorio, a Palazzo dei Musei.

Il concerto di domenica 29 settembre si svolge alle 21 in piazza XX settembre. Sul palco della piazza nel cuore storico cittadino, a due passi da piazza Grande, salgono Cristina Donà e Ginevra Di Marco, ribattezzate “signore della musica indipendente”, in concerto live con ''Il primo tour insieme”. Prima delle due artiste, l’apertura sarà affidata ai “Fuximile” e ai “Le Zampe di Zoe”, selezionati con “Back to beat”. In caso di pioggia il concerto si svolgerà al Teatro Storchi.

Per le norme di sicurezza l’accesso all’area transennata per il concerto avrà una capienza di 600 posti e si potrà accedervi dalle ore 19. Saranno in funzione controlli agli accessi per il rispetto del divieto di introdurre vetro e oggetti pericolosi (aste per selfie, ombrelli, spray, petardi e altri). Nell’area di piazza XX settembre, ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali e ai circoli sarà vietato vendere o somministrare (tranne che per somministrazione al tavolo insieme al pasto) o cedere gratis per asporto ogni genere di bevande in contenitori di vetro o lattine. Già da sabato 28 settembre saranno rimossi dalla piazza i portabiciclette e i bidoni dei rifiuti di Hera.