Modena Smart Life 2018, il programma giorno per giorno

Venerdì 28 settembre

L’evento ufficiale di apertura di Modena Smart Life, “Human Data: il valore strategico, sociale ed economico del dato digitale”, si terrà alla Chiesa della Fondazione San Carlo, venerdì 28 settembre dalle 10 alle 12.30 e sarà l’occasione per una riflessione sul futuro dei nostri gesti digitali e su quanto siamo effettivamente consapevoli delle tracce che lasciamo in internet mentre ci informiamo, lavoriamo, studiamo e viviamo momenti di socialità e svago (Cultura Digitale).

Dalle 14 alle 18.30 si terrà, in Galleria Europa (Piazza Grande 14) il seminario pubblico “Ciclo Tecnologie digitali e giornalismo: i dati”, promosso da Ordine dei giornalisti, Rer, Lepida spa, PaSocial e Comune di Modena. Verrà affrontato il tema dei Data nelle sue diverse accezioni: Open Data, Big Data, Citizens Data, offrendo ai presenti un momento di formazione e conoscenza sul tema (Smart Education).

Anche la Sanità si fa smart. Nello spazio expo di Piazza Grande infatti l’Azienda Usl organizza l’iniziativa “La Salute a portata di click”, per scoprire attraverso demo ed esempi pratici i canali per dialogare con l'Azienda Usl e gli strumenti che rendono più semplice e veloce la gestione della salute (sito web, profili social, app MyAusl, servizi on line, Fse, app Er-Salute). L’appuntamento è doppio, il venerdì dalle 14.30 alle 15.30 e il sabato mattina dalle 11 alle 13.

Sempre nel pomeriggio di venerdì, dalle 14.30 alle 15.30, alla Chiesa San Carlo spazio all’evento “Dal Pensiero alla realtà - l’evoluzione del disegno nell’era digitale – con il robot Poppy”, una presentazione del percorso multidisciplinare sulla progettazione tridimensionale svolto alla scuola secondaria di primo grado Lanfranco di Modena in collaborazione con Dassault Systemes. All'evento sarà invitato il robot umanoide Poppy, che spiegherà l'evoluzione verso l'industria 4.0. (Sperimenta il digitale).

Il Baluardo della Cittadella ospiterà, dalle 14.30 alle 19, l’iniziativa per i 30 anni dell’Informagiovani, dove si parlerà di “Giovani e non profit: opportunità nel segno dell'etica; La centralità della Risorsa umana nella digital transformation”. (Il lavoro nel futuro)

La Sala della Rappresentanza in Comune farà da sfondo, dalle 18 alle 19.30 del venerdì, al convegno “Big Data: come i dati possono favorire le Pmi”, organizzato da Lapam Modena. (Cultura Digitale)

Ci sarà anche la possibilità di fare un “Digitour”, un percorso attraverso gli atelier dei diversi Istituti comprensivi scolastici che comprende un concorso e la consegna di un kit digitale. Partenza da Sant’Agostino (via Emilia Centro 228) e arrivo alle Mattarella dove si terranno iniziative, un concorso e la consegna del kit “Analogico Scratch” alla presenza del Ministero dell'Istruzione (Sottosegretario Salvatore Giuliano), del Comune, dell'Ufficio Scolastico Regionale, della Regione Emilia Romagna, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Fondazione San Filippo Neri. È possibile prenotare il tour scrivendo a: makeitmodena@comune.modena.it . (Sperimenta il Digitale)

Nel corso della serata, dalle 20.30 alle 23.30, sette speaker animeranno la chiesa San Carlo per un nuovo appuntamento TEDx Modena Salon. Sul palco allestito nella chiesa del Collegio San Carlo di Modena, si parlerà del futuro della formazione visto dagli studenti, dai docenti e da chi nel mondo dell’innovazione imprenditoriale si avvale di giovani talenti. (Cultura Digitale)