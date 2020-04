Festa della Liberazione in streaming a Fiorano Modenese

Fiorano Modenese si appresta a festeggiare il 25 aprile con modalità inedite, nel rispetto delle misure di contenimento previste per l’emergenza sanitaria in corso.

Il 75° anniversario della Liberazione verrà celebrato in diretta Facebook sulla pagina istituzionale. Sabato 25 aprile infatti non sarà ammesso il pubblico alla cerimonia ufficiale, ma sarà possibile per tutti seguirla in streaming sul canale social del Comune di Fiorano Modenese. Sarà così assicurata la partecipazione dei cittadini, sebbene in forma virtuale.

"Il significato del 25 aprile va ricordato e attualizzato. – dichiara il sindaco, Francesco Tosi - Per questo faremo comunque la cerimonia commemorativa anche se, per espressa indicazione del Governo, non dovrà essere presente nessuno oltre al Sindaco.

Parlerò ad una piazza vuota ma chi vuole potrà assistere in diretta o dopo dal sito del Comune. I valori e la riflessione per fortuna non hanno bisogno della vicinanza fisica; viaggiano anche in altro modo. L'importante è che raggiungano la mente e il cuore. Comunque non sarò solo, in quanto la fascia tricolore indossata da un sindaco indica due cose: la totalità della cittadinanza rappresentata e i valori della Costituzione su cui si fonda la comunità".

La cerimonia ufficiale inizia alle ore 10, alla sola presenza del sindaco Francesco Tosi che poserà una corona di alloro davanti al monumento dei caduti in piazza Ciro Menotti, accompagnata da sottofondo musicale. A seguire un suo breve discorso, con messa in onda di un filmato con canzone dei bambini delle scuole.

Nell’attesa della Festa, il 23 aprile e il 24 aprile, sulla pagina Facebook del Comune di Fiorano Modenese, saranno pubblicati una serie di video dal titolo “Aspettando il 25 aprile”, documentari sulla resistenza e ricordi delle celebrazioni del 25 aprile a Fiorano Modenese.