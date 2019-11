Giornata Nazionale degli Alberi, tutte le iniziative di Formigine

Si celebra giovedì 21 novembre la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dal Ministero dell'Ambiente con lo scopo di promuovere la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi. Sono numerose le iniziative in programma a Formigine per celebrare questa ricorrenza all’interno di “Bisogni di natura”, rassegna realizzata in collaborazione con l’Unione Comuni del Distretto Ceramico anche in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Durante la giornata di mercoledì 20 i nidi d'infanzia del territorio organizzeranno una serie di attività, uscite e laboratori all’aperto riservati ai bambini frequentanti e alle loro famiglie: parteciperanno i Nidi Momo e Momo 2, Mago di Oz, Barbolini, Alice, Don Zeno, Il Grillo Parlante ed il Nido e Sezione Sperimentale Don Franchini. Sempre mercoledì 20 alle 20.30 presso l’Auditorium Spira mirabilis si terrà la conferenza “Trasform-AZIONI in adolescenza. Voci e sguardi che generano futuro” a cura di Stefano Laffi, ricercatore presso la cooperativa sociale Codici di Milano.

Giovedì 21 novembre dalle ore 16.30 presso il Centro di Educazione Alla Sostenibilità di Villa Gandini avrà luogo “Festa degli Alberi”, laboratorio creativo per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni facente parte della rassegna “Oh my green!”, che vedrà la realizzazione di coloratissimi mandala ispirati all’arte indiana e alla bellezza della natura, decorati con foglie, petali e semi. L’iniziativa è gratuita, a prenotazione obbligatoria e richiede la presenza di un adulto. Per informazioni è possibile contattare La Lumaca soc. coop. sociale al telefono 380/5889716.

I festeggiamenti si concluderanno sabato 23 novembre alle ore 15.00 presso il Parco di Villa Benvenuti, in via Sassuolo 6, con la piantumazione di un albero a cura dell’Associazione Podistica Formiginese, seguita da un laboratorio creativo per bambini di scrittura di poesie su fogli dipinti e rondelle di legno per decorare il parco. Durante tutte le iniziative verranno donate ai partecipanti delle piantine prodotte nei vivai forestali regionali.