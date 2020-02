Sicurezza informatica, alfabetizzazione digitale e nuove professioni sono i temi di Hub in Villa

Hub in Villa, lo spazio di coworking di Villa Gandini, riapre i battenti con una nuova rassegna di eventi. Da febbraio a maggio i mercoledì sera saranno dedicati ad appuntamenti su digitale, sicurezza informatica, formazione e focus su nuove professioni; i giovedì pomeriggio saranno all’insegna dell’alfabetizzazione digitale di primo livello sull’uso dello smartphone; i venerdì vedranno invece come protagonisti i più piccoli (10-13 anni) con il “FabLab con la Valigia”, percorso di avvicinamento al mondo del coding e della robotica curato dall’associazione Lumen.

“Anche nel pensare la programmazione rivolta al pubblico di Hub in Villa ci siamo agganciati alle tematiche poste all’attenzione dell’opinione pubblica dal mese della sicurezza in rete, istituita dalla Commissione Europea, così come hanno fatto molte nostre scuole - afferma l’assessore alle Politiche giovanili Simona Sarracino - Ci saranno poi numerosi incontri rivolti ai giovanissimi per avviarli, attraverso il gioco, alle basi della programmazione e dell’elettronica: anche in questo modo si tiene il passo con l’innovazione e i mestieri del futuro”.

Tutti gli incontri sono gratuiti (info: tel. 059/416355, giovani@comune.formigine.mo.it, aperitivi a cura di bar Pulp)).

Gli appuntamenti di febbraio, che hanno già registrato il tutto esaurito, sono dedicati a “Play cubetto” (21/02; ore 16), amichevole robot di legno che insegna le basi della programmazione dei pc; “Ozobot evo” (28/02; ore 16), robottino esploratore programmabile tramite piste realizzate con i pennarelli.

A marzo si prosegue con “Littlebits” (6/03; ore 16), colorato kit di elettronica educativa per imparare ad assemblare circuiti senza dover saldare; “Lego WeDo” (20/03; ore 16), kit che permette di sviluppare abilità "tecniche" e soft skills; “Circuiti morbidi” (27/03; ore 16), cavi, led e tanta pasta conduttiva per iniziare ad apprendere i primi principi di elettronica.

Sempre a marzo, visto il successo della scorsa edizione, la coworker Susanna Caselli ripropone il “Corso Linkedin” (4/03; ore 19); l’azienda FTP srl due incontri, a prenotazione obbligatoria, dedicati a “Sicurezza Informatica e Salute” (11/03; ore 19) e “Cyber Crime” (18/03; ore 19); l’Area S3 di Modena - ART-ER Attrattività Ricerca Territorio, un incontro dedicato a “L’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione: opportunità formative e professionali” (25/03; ore 19), rivolto a giovani e professionisti che operano con i giovani.

Venerdì 12 marzo (per 6 pomeriggi), riparte anche il percorso di facilitazione digitale “Pane e Internet”, realizzato in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, rivolto ai cittadini che desiderano acquisire dimestichezza con lo smartphone (prenotazione obbligatoria).

Aprile presenta invece un focus sul mondo del lavoro: mercoledi 1 aprile (ore 19) il coworker Cristian Cornia spiegherà “Come creare un curriculum efficace”; mercoledi 8 (ore 19) la wedding planner e designer Lorella Beretta “Come si diventa wedding planner”; mercoledi 22 (ore 19) il web developer Federico Massi “Come si diventa web developer” e il 29 (ore 19) l’assistente virtuale Marianna Masullo quali sono “Gli strumenti utili per il Social Media Management”. Marianna aprirà anche il mese di maggio, con una panoramica su quali sono “Gli strumenti che ti semplificano il lavoro online” (6/05; ore 19), mentre l’art director e coworker Andrea Leonardi concluderà la rassegna di eventi con l’incontro “Logo Design” (13/05; ore 19), per insegnare a studenti e grafici alle prime armi come trovare un’idea, realizzare schizzi a mano su carta e trasporre un disegno in vettoriale con Illustrator.