Natale in centro storico tra mercatini, pattinaggio e concerti

Modenamoremio, società di promozione del centro storico di Modena, anche quest’anno vuole offrire ai modenesi, e non solo, un ricco programma di attività per scoprire le meravigliose atmosfere del centro durante il periodo delle festività natalizie. Sabato 24 novembre, per il dodicesimo anno consecutivo, torna il Trenino di Natale. Quest’anno il capolinea sarà in Piazza xx settembre. Il trenino sarà attivo tutti i giorni fino al 6 gennaio, escluso il 25 dicembre e il 1 gennaio. Durante le mattine dei giorni feriali, fino al 21 dicembre, il mezzo sarà a disposizione delle scuole. Come lo scorso anno, i bambini fino a 12 anni pagheranno 1 euro e gli adulti 2 euro. Parte dei fondi raccolti saranno donati all’Associazione Angela Serra per il progetto “Calamitiamo” per la costruzione della Sala Ibrida, la sala operatoria del futuro.

Questo sabato prenderà il via anche l’Accademia del ghiaccio in Piazza Roma, 400mq da pattinare per un’emozionante e imperdibile esperienza dedicata a tutta la famiglia. Fino al 21 dicembre da lunedì a venerdì la pista sarà aperta solo al pomeriggio (15.00-19.30), il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 23 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 20.30. Dopo il 22 dicembre la pista sarà aperta nei giorni feriali dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 22, mentre sabato e domenica chiuderà alle ore 23. Durante le festività gli orari subiranno alcune modifiche: 24- 25-31 dicembre e 1 gennaio: 10–12.30 e 15.00-23; 26 dicembre: 10-12.30 e 15-22; 6 gennaio: 10-12.30 e 15-22. Infine dal 7 al 30 gennaio la pista ritornerà ad essere aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.30, il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. In occasione di San Geminiano si osserverà orario continuato dalle 10 alle 19.30.

Il costo totale per l’ingresso in pista è di 8 euro, di cui 6 euro per l’accesso e 2 euro per il noleggio pattini. Tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.30 le scuole medie inferiori e superiori potranno prenotare 1 ora di pattinaggio e il costo a loro riservato è di 4 euro ad alunno.

L’inaugurazione ufficiale dell’Accademia del ghiaccio con il classico taglio del nastro da parte delle autorità locali, avverrà sabato 1 dicembre. Inoltre in occasione del 25 dicembre le Nataline distribuiranno dolcetti e gadget a tutti i presenti e il 6 gennaio le Befanine pattineranno sul ghiaccio per distribuire carbone e caramelle.

Ringraziamo per il sostegno GB ricambi group.

L’accensione delle luminarie è prevista Venerdì 30 novembre alle ore 18.00 con partenza da Piazza xx settembre per poi dirigersi verso Piazza Grande, Piazzetta delle Ova e Piazza Roma con l’esibizione dei Serial Singers, il coro gospel dell’Associazione corale Rossini. L’inaugurazione dei quattro abeti posizionati in ciascuna Piazza e sostenuti rispettivamente da Banco BPM – Banco S.Geminiano e S.Prospero, BPER Banca, Ing. Ferrari spa e Canovi coperture, sarà presenziata dagli Assessori Ludovica Carla Ferrari e Andrea Bosi. Dopo il successo dello scorso anno, le luci del centro città rimarranno accese fino al 31 gennaio 2019 in occasione delle fiere di Sant’Antonio e di San Geminiano. Grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, Modenamoremio e i commercianti del centro storico sono riusciti a prolungare l’allegro clima di festa così da rendere più sicura e accogliente la città nel mese di Gennaio.

Il progetto delle luminarie in centro storico è stato sostenuto anche dal Gruppo Hera, da sempre attento alle esigenze del territorio in cui opera.

Il 30 novembre, 1 e 2 dicembre in Piazza Grande e Piazza Torre quest’anno è previsto un tradizionale mercato natalizio intitolato “Strenne di Natale”. Il progetto Parva Naturalia dedica tre giorni alla riscoperta di prodotti tipicamente artigianali, souvenir, piccoli oggetti regalo e prodotti enogastronomici: tutti rigorosamente di alta qualità e biologici.

L’ormai tradizionale appuntamento nella Chiesa di San Giovanni Battista con il Presepe, quest’anno prevede una Natività con i pastori in gesso. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, oltre che al 17 e al 31 gennaio in occasione delle Fiere di Sant’Antonio e San Geminiano, si potrà ammirare il Presepe ritrovato: le statue, datate 1912, sono state donate dall’Associazione La Bonissima, sottoposte ad un’accurata manutenzione da parte degli Amici del Corni e ambientate in uno scorcio paesaggistico realizzato in cartapesta e curato dal laboratorio Cartepeste Blu di Prussia. La chiesa sarà aperta tutti i venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19, sabato, domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. In occasione dell’inaugurazione, sabato 8 dicembre alle ore 11 si esibiranno i cori de La Giovane Rossini e Diapasonica, diretti da Francesca Nascetti e con Roberto Penta al pianoforte.

Questo progetto è sostenuto da Graniti Fiandre, System e Tecnord.

Per il tradizionale scambio degli auguri natalizi, sabato 15 dicembre, dalle ore 17 presso la Chiesa di San Vincenzo in Corso Canalgrande, si terrà il coinvolgente Concerto di Natale con gli allievi di Raina Kabaivanska: Reinaldo Droz e Chiara Isotton che si esibiranno in brani d’opera e canti della tradizione natalizia accompagnati al pianoforte dal maestro Paolo Andreoli. Con enorme piacere sarò presente al concerto la sig.ra Raina Kabaivanska.

Sempre a cura di Modenamoremio, fino al 13 gennaio Piazza Matteotti e Largo Porta Bologna saranno le protagoniste degli immancabili stand di dolciumi, piadine e caldarroste, in particolare, Piazza Matteotti in occasione della rassegna Magie di Natale ospiterà nei pomeriggi di venerdì 30 novembre, 14 e 28 dicembre divertenti animazioni musicali.

Tra le iniziative in collaborazione, dal 7 dicembre alle 17.30 l’Associazione SanFra propone la rassegna musicale “Il Piano fuori posto” nella cornice di Piazza San Francesco. Sabato 8 dicembre in Piazza xx settembre invece si terrà il tradizionale “Mercato del libro e del vinile” dedicato ai libri insoliti, rari, esauriti e modenesi, organizzata dall’Associazione Mercantico. In Piazza grande sotto i portici nello stesso weekend si terrà “Libriamo” la 60°esima rassegna di editoria modenese organizzata dall’Associazione Editori Modenesi.

A gran richiesta anche quest’anno tornerà l’evento in collaborazione con il Club Motori di Modena: domenica 16 dicembre in Largo San Giorgio gli amici di Babbo Natale saliranno sulle vetture di una volta e distribuiranno pensieri a tutti i bimbi presenti. Nella stessa giornata, l’Art di Modena organizza l’edizione natalizia del suo mercatino creativo in una location insolita e suggestiva: Piazza Pomposa.

In conclusione, si ricorda l’appuntamento con il mercatino “Sogni di Natale”, tradizionalmente allestito sotto i portici di Piazza Grande dove dal 13 al 24 dicembre si potranno acquistare libri e stampe antiche, quadri, piccoli mobili, orologi di arredo, bigiotteria e tanto altro ancora.