L'Istituto Storico di Modena lancia un palinsesto online per il 25 Aprile

Pur nella difficile condizione in cui siamo costretti dalla pandemia, in occasione del prossimo 25 aprile che celebra il 75° anniversario della Liberazione, l'Istituto storico di Modena in collaborazione con Comune di Modena, Comitato per la storia e le memorie del Novecento ha realizzato un programma di iniziative online che va dal 20 aprile al 2 maggio e che culmina il 25 aprile con una staffetta-maratona della Liberazione.

Sulla pagina facebook.com/istituto.modena e sul canale Youtube dell'Istituto, anziché nei luoghi fisici della memoria e della cultura modenese, sarà possibile seguire un ricco palinsesto: documentari e videoracconti in prima visione su aspetti inediti della guerra e della Resistenza nel Modenese (Il cimitero per americani e tedeschi di Mirandola nel videoracconto di Fabio Montella, i partigiani della Brigata Italia nel documentario di Giulia Bondi), biografie video (Don Enrico Bussetti curato nella Bassa, Mario Bisi, Marco Guidelli Guidi e Marcello Sighinolfi, Sandro Cabassi), racconti d'animazione per i più piccoli ("Raccontare le storie" dall'albo 'Gina Cammina' di Antonella Toffolo), historytelling ("Nel tempo delle scelte" con Giovanni Taurasi, Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti dei Tupamaros), presentazioni di libri (L'angelo di Monaco di Fabiano Massimi, Storia della Resistenza di Marcello Flores) e tanti altri appuntamenti.

Sabato 25 aprile, Festa della Liberazione, si aprirà alle 10.15 su RaiNews24 e Raitre con il reportage Cammina Italia di Alfredo di Giovampaolo sui sentieri della Linea Gotica; alle 11 sul sito rivoluzioni.modena900.it la lettura integrale della "Lettera agli amici" di Giacomo Ulivi a cura di Simone Maretti sarà parte della maratona nazionale #RaccontiamolaResistenza lanciata dall'Istituto nazionale Parri sulla pagina facebook.com/ RaccontiamolaResistenza; alle 15.30 gli attori e le attrici di ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione leggeranno "25 aprile, Racconto a più voci". Infine, alle 18.30 la Compagnia Stabile di ERT propone una selezione di letture dal titolo "Modena-Europa: uno sguardo sulla Liberazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per accedere alla programmazione vai a Quel che c'era da fare https://www. istitutostorico.com/quel-che- c-era-da-fare.