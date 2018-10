Formigine, l’autunno “a regola d’arte” per Hub in Villa

Lo spazio di coworking Hub in Villa a Formigine presenta il calendario di eventi dedicati a web, startup, arte e filosofia e laboratori ludici che animeranno l’autunno. Dopo la pausa estiva dunque si riparte con eventi serali all’insegna della creatività e dell’innovazione. Il primo appuntamento della rassegna “web and digital” sarà con il laboratorio SEO (prenotazione obbligatoria): lunedì 15-22-29 ottobre la web marketer Susanna Caselli parlerà delle strategie per migliorare la visibilità del proprio sito internet o blog su Google.

Lunedì 5 e 12 novembre sarà la volta di Cristian Cornia, coworker dell’hub, che durante il laboratorio “Wix.com: come creare un sito web” offrirà nozioni sul linguaggio informatico e sulle piattaforme gratuite che permettono di creare siti. La grande novità di questa programmazione saranno però gli incontri dedicati ad arte e filosofia. Giovedì 25 ottobre, 8-22 novembre e 6 dicembre, Federica Beneventi proporrà “Dialoghiamo con sophia”, incontri destinati a promuovere la filosofia come elemento utile per approfondire il mondo contemporaneo e sviluppare nuove idee di impresa.

Sabato 1 dicembre inaugurerà “Scarto”, esposizione di opere dell’artista formiginese Matteo Zini, incentrata sulla trasformazione dei materiali. Per il ciclo dedicato alle startup, mercoledì 7 novembre interverrà il team di Mumble, per parlare di soluzioni digitali utili per migliorare il fascino di un brand. Mercoledì 14 novembre l’appuntamento sarà invece con gli ideatori di Exit Limbo, indie game tutto modenese.

Il 21 novembre si parlerà di mobilità sostenibile con il team di Wecity, app, che consente di guadagnare punti per ogni grammo di anidride carbonica risparmiata. Il team di Euler, startup innovativa che si occupa di sviluppo e manutenzione di soluzioni software, sarà ospite in hub il 28 novembre. Venerdì 19- 26 ottobre e 9-16 novembre alle ore 16.30 (prenotazione consigliata) i ragazzi dai 10 ai 13 anni potranno partecipare al laboratorio di gioco “Playlab: giocando si impara che… bisogna saper perdere, non sempre si può vincere” organizzato dall’associazione Play Res.

In aggiunta agli eventi serali, Hub in Villa propone ogni martedì il laboratorio “SOS App” dedicato all’apprendimento di nuovi tool digitali; ogni giovedì lo “Sportello Europa” dedicato ad opportunità di mobilità internazionale; tutti i giorni lo “Sportello di facilitazione digitale” per favorire l’avvicinamento al mondo di computer e smartphone. Tutti gli incontri sono gratuiti, maggiori informazioni sulla pagina facebook “hub in villa” e sul blog “Live life in Formigine”.