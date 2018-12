Natale alle porte, al via il programma di "Auguri Soliera!"

Domenica 2 dicembre prende avvio “Auguri Soliera!”, il programma di iniziative per le festività predisposto dal Comune e dalla Fondazione Campori, con la collaborazione dell'Arci, dell'associazione dei commercianti Civico1 e del ricco tessuto associativo del territorio solierese. Gli appuntamenti si terranno, oltreché nel capoluogo, anche nelle frazioni di Limidi, Sozzigalli a Appalto, e proseguiranno fino a domenica 13 gennaio 2019.

La giornata di festa della prima domenica di dicembre graviterà in piazza Fratelli Sassi, tra la chiesa di San Giovanni Battista e il Castello Campori dove sono previste visite guidate all’acetaia comunale e, alle 18, il concerto del cantautore modenese Setti, a ingresso gratuito. Il cartellone di eventi è molto nutrito, sviluppandosi fra serate al Nuovo Cinema Teatro Italia e animazioni per bambini a cura della Ludoteca Il Mulino. Di particolare rilievo saranno gli eventi al Castello Campori con il concertino di Natale del pianista Leonardo Locatelli l’8 dicembre alle 18, lo spettacolo “Emma di Natale” della Compagnia delle Lucciole il 14 dicembre alle 19.30, e la lettura animata in stile giapponese “Kamishibai tra le mura” il 15 dicembre alle 17.

Domenica 16 dicembre la giornata sarà speciale. In piazza Lusvardi, per tutto il giorno, ci sarà un mercatino natalizio con stand gastronomici, teatro di strada e animazioni. Divertimento assicurato con il carretto di Natale di Claudio e Consuelo e i giochi, laboratori e truccabimbi all’Ufficio postale di Babbo Natale. I bambini potranno provare l’ebbrezza del battesimo della sella con i pony, mentre Babbo Natale arriverà a bordo di una fiammante Cinquecento.

A chiudere il cartellone di iniziative sarà il Concerto della Bruno Lugli Orchestra sabato 12 gennaio alle 12, al Nuovo Cinema Teatro Italia. Il giorno successivo, ultimo giorno per visitare la mostra “Intra moenia” al Castello Campori. Il programma completo è disponibile sul portale internet del Comune.