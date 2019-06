Estate al Parco Ferrari, al via la programmazione 2019 del Millybar

Al via la 7° stagione del Millybar, il locale all’interno del Parco Ferrari che si è caratterizzato negli ultimi anni come uno dei luoghi principali dell’estate modenese. La stagione eventi serali del Milly è partita nei giorni scorsi con il Festival Blues e continua fino al 1° settembre. Oltre 90 serate e complessive 200 iniziative in tutte le fasce orarie e per ogni tipo di pubblico. Quantità e qualità in una programmazione che cresce di anno in anno aggiungendo collaborazioni, iniziative, nomi importanti di musicisti e artisti, rassegne di concerti di diversi generi musicali.

E' partito e prosegue tutti i venerdì di giugno e fino al 19 luglio il Modena Blues Festival #6, sesta edizione del primo festival modenese dedicato alla “musica del diavolo” nelle sue varie versioni e contaminazioni. La rassegna vedrà sul palco del Parco Ferrari nomi importanti come Fabrizio Poggi, Gloria Turrini e Daniele Tenca con le loro band oltre a molti eventi collaterali.

La rassegna dei live del sabato sera, Note Sotto le Stelle, ha l'obiettivo di valorizzare in particolare giovani artisti e gruppi locali ma non manca qualche nome importante. Il 15 giugno si esibiscono i K. Butler & The Judas Bob Dylan’s 115th Devotional Band. Una reinterpretazione possibile delle canzoni scelte di volta in volta nell’oceano vastissimo dei brani di Dylan. Tutto per piacere a chi già ama Dylan e fare innamorare i pochi che ancora non ne hanno capito la grandezza. Il gruppo comprende il bassista Antonio Rigo Righetti, per tanti anni basso di Luciano Ligabue e il cantautore reggiano Giancarlo Frigieri alla voce. Il sabato successivo, 22 giugno, è la volta dei The Serpenti con il loro energico omaggio ai Rolling Stones. Una formazione nata dall’unione di varie band modenesi (Pip Carter, The Hornets, Smokers, Evil Kneviel) accomunate dalla passione per i Rolling Stones. Propongono una scaletta che parte dai primi album di pura matrice britannica alle origini del rock and roll di Sticky Fingers ed Exile. Il 29 giugno spazio al divertimento puro: Skambisti Live Una band di sette musicisti ispirati dal periodo trash anni 80 e 90. Un concerto “divertente, rilassante, dimagrante” da ascoltare ma sopratutto da ballare. Sabato 6 luglio i Mojo Sauce con il loro rock blues e sabato 13 il concerto di Cecco and the Lighters dal titolo “If 60’s were 90’s” . La band di Cecco Signa spazia dal miglior beat anni 60 al rock dei '90. Una grande serata sabato 20 luglio. Arrivano Rigo Cash Machine Million Dollar Trio con una formazione di altissima qualità composta da Antonio “Rigo” Righetti al basso elettrico e voce, Tommy Graziani alla batteria e Carlo De Bei. Tre musicisti che, insieme, hanno venduto e collaborato alla realizzazione, di diversi milioni di cd: Luciano Ligabue per Antonio Rigo Righetti, Carlo De Bei alla chitarra con Mango e Tommy Graziani con il padre Ivan.

L'ultimo week end di luglio un grande omaggio al più grande raduno rock della storia della musica. WOODSTOCK 50° 1969-2019 TRE GIORNI DI PACE E MUSICA AL PARCO FERRARI. Per ricordare questo storico evento, che ha fatto da spartiacque tra la cultura hippy peace&love degli anni 60 e il rock'roll degli anni 70 sono state create due band ad hoc che, grazie anche al contributo di numerosi ospiti, suoneranno i brandi di woodstock e dei gruppi che vi hanno partecipato. La prima serata venerdì 26 luglio vede sul palco i RED HEAD BLUES BAND (Stefano Piccagliani: voce chitarra, Wilko Zanni: chitarra, Giulio Stermieri: tastiere, Daniele Bagni: basso, Francesco Coppola: batteria. Ospite speciale Marina Santelli: voce). La serata è così titolata: “Déjà Woodstock 1969-2019: Serata-omaggio al Festival Rock più famoso di sempre. Live music & good vibrations. Il pubblico è pregato di presentarsi nudo come Adamo & Eva pronto a tuffarsi nel fango. Pace, amore & borlenghi.”

Sabato 27 SUMMER OF ' 69 DJ SET BY a cura di MIRKO COLOMBO "animale radiofonico ", per 27 anni voce tra le più amate di Mondoradio e K-Rock Radiostation e grandissimo esperto di Woodstock. Guiderà la musica ma ci saranno anche interviste, e testimonianze. Il Millybar sta cercando testimoni diretti che siano stati al Festival del 69 o che abbiano visto il film del 1970 al suo primo arrivo a Modena, al cinema Arena nel '71. Domenica 28 la seconda house band è THE FAMILY DOG ONO BAND composta da da musicisti di alcune delle band locali più grate a questo periodo storico. Simone Galassi, Davide Cocconcelli degli Evil Knevil, Cecco Signa dei Coco and the Lighters, Pierluigi Lanzillotta, Carlo Moretti e Claudio Luppi dei Pip Carter Lighter Maker uniti eseguiranno alcune delle più grandi Hit del Festival rispettando lo spirito che ha cambiato per sempre il Rock. Ma non c'è solo musica nel ricordo di Woodstock. Ci saranno le proiezioni del film documentario che rese famoso a livello mondiale il festival e del film di Ang Lee “Motel Woodstock” che racconta l'incredibile storia produttiva del raduno. Ci saranno la conferenza di Stefano Picca Piccagliani e la presentazione del libro “Live in Modena” con gli autori Roberto Franchini, Stefano Piccagliani e Roberto Menabue oltre al mercatino vintage dedicato agli anni 60 e ad altri eventi collaterali.

In agosto, oltre a diversi concerti rock, soul e funcky nelle serate del venerdì, prende il via la nuova rassegna “Cantautori 2.0” dedicata a giovani artisti emergenti con concerti per lo più acustici che spaziano tra il cantautorato di qualità e la musica indie folk. Apre la rassegna il modenese Nicola Setti (in arte SETTI) che sabato 3 agosto presenta il nuovo lavoro “Arto”. A seguire la sera del 10 una giovanissima ferrarese, Arianna Poli, che presenta il suo primo lavoro discografico RUGGINE, molto ben recensito dalla critica sia per i testi che per la parte musicale. Sabato 17 agosto un graditissimo ritorno. Sarà sul palco del Millybar Giancarlo Frigieri. Artista eccentrico e uno degli esponenti principali del nuovo cantautorato indipendente. Ha pubblicato sette CD dal 2009 ad oggi, l'ultimo, è intitolato La prima cosa che ti viene in mente. Conclude la 1° edizione della rassegna sabato 24 agosto Ed Songwriter che dopo la lunga esperienza di produzione, live e registrazione negli USA tra Los Angeles e Seattle, torna in Italia con una lunga serie di nuovi progetti a cavallo tra musica, arte e storytelling. ED songwriter si spoglia di band e distorsori per tornare nella sua comfort zone acustica.

Il programma della musica dal vivo, in totale 43 date, è completato con “The Sunday Jam”, la jam session jazz del Millybar. In ognuna delle 14 domeniche, dalle 19 alle 22, apre il live la house band del Millybar. A seguire una sessione jam in cui ogni musicista presente potrà salire sul palco e dare il suo contributo con il proprio strumento. Una tradizione, quella della jam session, tipica del jazz e che contribuirà a far sì che il Millybar diventi un punto di riferimento tanto per i musicisti che per il pubblico di appassionati.

L'ultimo week end della stagione, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre si svolgerà la 6° edizione della Festa dell'Altreconomia: conferenze, seminari, laboratori, mostra mercato, degustazione e tanto altro dedicati alla sestenibilità ambientale e sociale in economia.

Completano il programma del dopo cena estivo le consuete serate “tematiche” dedicate alla musica da ballo: tango al lunedì, liscio e anni 60 al martedì, latini mercoledì e danza country al giovedì sera per tutto il trimestre di attività.

Durante il giorno non mancheranno gli appuntamenti dedicati al benessere (ginnastica posturale, riflessologia plantare, massaggi shaitsu, ecc), i laboratori creativi di Cecicrea tutte le domeniche di luglio e le tante animazioni per i bimbi nei sabati e domeniche di giugno e di luglio grazie alle collaborazione con le associazioni Cantierart e Precariart.

I lunedì pomeriggio di giugno e luglio dj set a cura di Radio LiberaMente, la web radio gestita da operatori e utenti legati all'area del disagio mentale.

Si aggiungono al programma due appuntamenti fissi con i mercatini: “Le Bancarelle”, il mercatino delle pulci dedicato al riuso alla domenica mattina e “Mercatino sotto le stelle” dedicato al vintage, all'handmade e alle opere artigianali dell'ingegno creativo tutti i venerdì ed i sabato sera di giugno e luglio.

Dal punto di vista del piacere eno-gastronomico dopo il successo degli anni scorsi confermate le grigliate di carne (il venerdì sera in abbinata ai concerti blues) e le domeniche a base di borlenghi e crescentine montanare.

Il programma completo, realizzato con Patrocinio del Comune di Modena, la collaborazione del Quartiere 4 e il sostegno di CONAD Giardino e Hera si trova insieme agli aggiornamenti su Facebook alla pagina “Millybar Parco Ferrari” e