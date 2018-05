Il centro commerciale punta su cultura e spettacolo, nasce Arena Grandemilia

Un palco da 140 metri quadri e una grande Arena predisposta per ospitare 400 posti a sedere e 1.500 posti in piedi. 28 appuntamenti in calendario e numerosi professionisti, del territorio e non solo, messi in campo per un progetto sfidante e ambizioso. Questi sono alcuni dei numeri di Arena Grandemilia: 2700 metri quadri di area esterna al centro commerciale omonimo (nei pressi dell'ingresso lato via Emilia) che offriranno un nuovo spazio di incontro con la cultura, il divertimento e il talento.

Da mercoledì 6 giugno a mercoledì 12 settembre un calendario di quasi trenta iniziative, a ingresso libero e gratuito, vedranno il coinvolgimento di numerosi artisti delle varie discipline: dal comico Vito, con il suo monologo "Storie della bassa" il 9 giugno, al giornalista e scrittore Leo Turrini che insieme a Giordano Mazzi il 18 luglioproporrà il racconto in musica "Enzo Ferrari, una storia cantata". E poi, ancora, il Gran Galà d'opera della Compagnia Novecento il 30 giugno, con la partecipazione del soprano Paola Sanguinetti e, il 4 luglio, l'esibizione della Beatbox- la "molto più di una tribute band dei Beatles" - in occasione del trentesimo anniversario di ASEOP (Associazione Sostegno Ematologia Oncologica Pediatrica).

"Vogliamo mettere a disposizione di tutti i cittadini questo palco- spiega Fausto Simili, Direttore del Centro Commerciale Grandemilia - per offrire divertimento e intrattenimento anche a chi trascorre l'estate in città". Arena Grandemilia, chegode del Patrocinio del Comunedi Modena, è un progetto realizzato con la direzione artistica di Andrea Candeli, che prosegue: "Proponiamo un ricco calendario di appuntamenti, tutti gratuiti che, oltre a vedere coinvolti artisti di fama, valorizza anche il talento di tanti giovani musicisti e, nel contempo, crea un'opportunità di arricchimento e svago". Spazio infatti anche ai giovani emergenti, per cui saranno cinque gli appuntamenti a loro dedicati (1, 8, 22, 29 agosto e 5 settembre) nell'ambito del Music Contest in corso fino al 30 giugno: pensato per gruppi musicali e cantanti solisti emergenti under 35, è aperto a ogni genere musicale (rock, pop, blues, nuovo cantautorato, classica, jazz, rap, folk, indie). Una giuria tecnica selezionerà i migliori, che si esibiranno sul palco dell'Arena Grandemilia nelle serate dedicate: quattro finalisti accederanno all'appuntamento di settembre in cui verrà decretato il vincitore, mentre un quinto sarà selezionato dalla giuria popolare tramite Radio Bruno. Dal 20 luglio al 4 settembre sul sito dell'emittente sarà infatti possibile votare il preferito tra i sedici semifinalisti.Ai vincitori verrà offerto un buono del valore di 1.500 € spendibile da Lenzotti Strumenti Musicali.

Ma giovani musicisti talentuosi saranno protagonisti anche il 6 giugno, con Marconi's Got Talent - ovvero l'esibizione degli allievi della Scuola Media Marconi - e, il 13 giugno, con il concerto dell'orchestra e dei cori polifonici della scuola di musica "Il Flauto magico". Infine, un ruolo di primo piano avrà anche la danza, con gli allievi della scuola "LaCapriola" che danzeranno il 20 e 27 giugno e il 7 luglio con lo spettacolo dei maestri di tango.

Arena Grandemilia è organizzata con il sostegno e la collaborazione di Artinscena, ASEOP, Banda di Spilamberto, Banda Ferri Modena, Centro Corpo bandistico Sassuolo, Centro Musica di Modena, Scuola Media IC Marconi - I.C. 10, Accademia musicale del Frignano, Assonanza, Flauto magico, Poesia festival, Laboratorio Musicale del Frignano, LaCapriola, Bombanella, Sonda, Valmusic, Radio Bruno e TRC.