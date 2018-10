Ecco CaTàMes!, un cartellone di cinema, teatro e musica

Dopo il successo e il gradimento del pubblico per la prima edizione, torna anche nella nuova stagione CaTàMes! (“Incontriamoci” in dialetto modenese), il cartellone di appuntamenti che animeranno le domeniche pomeriggio di Campogalliano a partire dal 21 ottobre, il giorno della patrona Sant’Orsola. In tutto sono quattordici gli eventi che alterneranno cinema e teatro, incontri e musica, all'interno della sala comunale la Montagnola di via Garibaldi 57, fino al 24 febbraio 2019.

La rassegna avrà dunque la sua anteprima - a ingresso gratuito - domenica 21 ottobre alle ore 18 con il racconto in prima persona, anche tramite l'ausilio di proiezioni video e immagini, di un gruppo di campogallianesi che hanno partecipato alla celebre Maratona di New York. Da Staten Island verso il ponte di Verrazzano, poi attraverso Brooklyn, il Queens fino a Manhattan. Un passaggio nel Bronx e poi via per il ponte di Madison Avenue verso Harlem, giù per Fifth Avenue e in Central Park. L'arrivo è a Columbus Circle. "Campogallianesi a New York" sarà un po' come fare un viaggio nella Grande Mela, con il suo carico di emozioni da debuttante alle prese con un'esperienza indimenticabile, raccontata e rivissuta assieme ai protagonisti, ai loro accompagnatori e sostenitori e agli organizzatori.

Domenica 4 novembre prenderà avvio il cartellone cinematografico con la proiezione alle ore 17 del film “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, un classico del 1979 sulla grande Guerra che verrà presentato da Luigi Nascimbeni. La domenica successiva – l’11 novembre alle ore 17 - partirà anche il teatro rivolto a bambini e famiglie, con lo spettacolo “La sirenetta”, mentre il 18 novembre sarà “Teenager Party!”, una grande festa dedicata agli adolescenti con dj Fede di Radio Bruno.

Di nuovo teatro il 25 novembre con lo show del cabarettista Eraldo Turra, uno dei due mitici Gemelli Ruggeri. Dopo la sua “permanenza” alla cassa del supermercato Conad, Turra si cimenta con due musicisti in uno spettacolo fra cabaret e musica live. Turra citerà anche brani tratti dal libro “Bologna Ride”, vere chicche di una stagione irripetibile che ha fatto ridere a crepapelle un’intera città.

Domenica 2 dicembre, alle 17, tornerà il cinema con l’intenso docufilm di Stefano Cattini “L’isola dei sordobimbi”, presentato per l’occasione dall’assessora ai Servizi Sociali Linda Leoni. Il 9 dicembre ancora grande cabaret, con lo spassoso show di Gian Piero Sterpi, in coppia con la magia comica del mago Giampiero Lucchi. Ultimo appuntamento per il 2018, quello di domenica 16 dicembre con il Concerto Natalizio del coro femminile “Note di Donne”, diretto dal Maestro Roberto Guerra.

Anche nel 2019 il programma proseguirà proponendo in alternanza proiezioni cinematografiche, teatro e concerti (da segnalare il Concerto della memoria proposto da Harmonia Ludens il 27 gennaio e lo show “Come un uomo” di Alberto Bertoli il 17 febbraio).

Guido Lugli, assessore a Cultura, Politiche Giovanili e Promozione del Territorio, spiega la genesi del progetto: “l’anno scorso ci siamo domandati: è possibile pensare un modo per fare comunità a Campogalliano? Cosi è nato CaTaMes, che ci ha accompagnato per tutta la stagione autunnale e invernale 2017/2018. Era una scommessa, una novità, ma ci abbiamo creduto! Le giornate, con differenti presenze in termini di pubblico, hanno sempre rispettato le aspettative degli spettatori, usciti sempre soddisfatti di quello che avevano visto. Abbiamo quindi preso coraggio e ci siamo rilanciati, ed eccoci pronti per una nuova stagione.”

Per maggiori informazioni: 059.526176, biblioteca@comune.campogalliano.mo.it