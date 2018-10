Al Teatro Troisi di Nonantola parte la stagione 2018/2019

Si alza il sipario sulla stagione del Teatro Troisi contraddistinta da una programmazione di alta qualità artistica, composta da rassegne organizzate dal Comune di Nonantola e rassegne ospiti, gestite, organizzate da associazioni del territorio. Tutti gli spettacoli sono comunque inseriti nel libretto generale. Prosa, spettacoli per ragazzi, musica, teatro dialettale, cinema, corsi di teatro, momenti di aggregazione e tanto altro.

Si presenta così la stagione 2018-2019 del Teatro Troisi di Nonantola capace di proporre tante occasioni di arte e socialità con l’obiettivo di rispondere ai gusti e alle sensibilità differenti. Sono 11 gli appuntamenti delle rassegne di “Prosa” e “Teatro Ragazzi” proposte della Comune di Nonantola da novembre a febbraio.

Prosa - Tra gli artisti, il 10 novembre darà l’avvio alla stagione di prosa, l’attesa attrice Antonella Questa con lo spettacolo”Un Sacchetto d’amore”. Il 24 novembre il Teatro Necessario presenterà il divertentissimo “Clown in libertà”, adatto anche ai bambini. Il 15 dicembre Davide Enia porterà in scena il suo nuovo spettacolo “L’Abisso”, e il 12 gennaio sarà la volta di Stivalaccio Teatro che, dopo il successo dell’anno scorso con Romeo e Giulietta, ritorna a Nonantola con Don Chisciotte. Il gran finale sarà il magnifico “Pinochhio Pinochio”, (adatto anche ai bambini a partire dai 7 anni) frutto della collaborazione fra Teatro Città Murata, Teatro Pan e Centro Culturale Chiasso. L’abbonamento alla stagione di prosa ha un costo di 32 € complessivi per i 5 spettacoli. Per l’ingresso al singolo spettacolo c’è il biglietto “Teatro insieme” rivolto a gruppi di almeno 5 spettatori che acquistino il biglietto insieme, il costo del biglietto è di 7 € anziché 10. Alla fine di ogni spettacolo per chi si vuole fermare ci sarà un momento di aggregazione in cui ci si può conoscere con gli altri spettatori e salutare gli artisti.

Teatro Ragazzi - Anche la rassegna domenicale per i bambini e le famiglie propone compagnie di grande qualità: il 31 ottobre sarà la volta del Teatro dei Vaganti con “Il lupo e i 7 capretti”. Domenica 11 novembre Danilo Conti (Tanti Cosi Progetti) interpreterà la fantastica storia “Zuppa di Sasso”. Il terzo appuntamento del teatro dedicato ai ragazzi sarà il 9 dicembre con lo spettacolo “Voglio la luna” della compagnia Teatro Pirata. Il 6 gennaio per la festa della Befana ci sarà lo spettacolo “Di segno in segno” (doppia replica ore 11 e ore 17) della storica compagnia Giallo Mare Minimal di Empoli (lo spettacolo sarà ad offerta libera su prenotazione ed è in collaborazione con la Croce Blu di Castelfranco E. – Nonantola - San Cesario sul P.). Il 20 gennaio ci sarà “Cattivini”, il nuovo bellissimo spettacolo di Kosmocomico Teatro, di e con Valentino Dragano. Ed infine il 10 febbraio andrà in scena “Ombrellina scopre il mondo” della compagnia Semeion Teatro; si tratta di un particolarissimo spettacolo di teatro di figura dove i pupazzi animati dal vivo sono costruiti con ombrelli.

Laboratori - Oltre ai corsi annuali di teatro per tutte le età proposti dall’Unione dei Comuni del Sorbara (corsi gratuiti per bambini e ragazzi), il Troisi ospiterà anche due importanti laboratori di formazione: il 6-7 aprile “Strani Anelli”, condotto dal regista Gianni Farina della Compagnia Menoventi; in giugno “Il Gioco dell’Epidemia”, diretto da Marco Manchisi. Inoltre sabato 10 novembre al mattino ci sarà un laboratorio teatrale gratuito a cura di Marco Cantori, rivolto ad adulti che vogliano provare l’esperienza del teatro.

Rassegne Ospiti - La stagione del Teatro Troisi si aprirà con le rassegne ospiti (: il 13 ottobre la rassegna Teatro Per Passione ospiterà lo spettacolo “Da grande voglio fare il mafioso”. Seguiranno le altre rassegne di musica, teatro, arti performative, cinema, organizzate da diverse associazioni di Nonantola e della provincia di Modena: Teatro Per Passione (13, 27 ottobre e 3 novembre), Note di Passaggio (28 ottobre, 4, 25 novembre e 2 dicembre), Club dei Cattivi Maestri (17 novembre, 1 dicembre), la Dialettale (16, 23 febbraio e 2 marzo), TeatrAmo (16, 23 e 30 marzo), poi Nonantola Film Festival (da fine aprile ad inizio maggio).

Visita Guidata al Troisi - Il Teatro Troisi di Nonantola vi aspetta con tutte le sue proposte e con la voglia di accogliere anche chi a teatro non c’è mai stato; per questo il 30 ottobre ci sarà anche una visita guidata al teatro che si ripeterà a partire dalle ore 20.00. L’ingresso è libero su prenotazione in biglietteria.

Abbonamenti e biglietti

Gli abbonamenti e i biglietti per gli spettacoli della Prosa e del Teatro Ragazzi sono disponibili allo 059-896535 (tutti i giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e i sabati dalle 16.00 alle 19.00), oppure inviando una mail a: teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it. Le prenotazioni online si effettuano su www.vivaticket.it. Per i biglietti delle rassegne ospiti è necessario rivolgersi alle associazioni organizzatrici i cui recapiti si trovano sul libretto della stagione completa del Teatro Troisi di Nonantola consultabile sul sito www.comune.nonantola.mo.it/teatrotroisi