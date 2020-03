laculturanonsiferma, la programmazione del festival digitale continua dopo il boom di ascolti del primo weekend

C’è la diretta facebook per la musica dei giovani emergenti e dei cantautori emiliano-romagnoli, senza tralasciare il teatro e i documentari d’autore. È #laculturanonsiferma, la striscia quotidiana a cura dell'Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione, realizzata in collaborazione con gli operatori culturali dell’Emilia-Romagna.

Il mondo della cultura sta rispondendo in modo sollecito alla chiamata dell’Assessorato regionale, dimostrando la propria vicinanza a chi resta a casa a causa dell’emergenza coronavirus, condividendo i propri archivi, o mettendo in campo nuove iniziative.

La rassegna, disponibile su www.emiliacreativa.it , www.lepida.it e Lepida Tv (canale 118), prosegue dopo il successo riscontrato nel primo weekend di programmazione che ha coinvolto decine di migliaia di spettatori.

Novità della settimana è il nuovo format “I live Mei” che apre tutti i giorni, alle ore 18, la programmazione regionale, presentando in diretta il ricco parterre degli artisti indipendenti ed emergenti dell'Emilia-Romagna.

Sempre per la musica scende in campo anche la scuderia Fonoprint - studio di registrazione bolognese attivo dal ’76 con artisti del calibro di Zucchero, Dalla, Morandi - che proporrà i suoi cantautori nel programma Pillole 2D, in diretta mercoledì con l’artista Fabio Curto, vincitore del contest The Voice, in studio, ed Enrico Nigiotti, in collegamento.

Andrà inoltre in onda il documentario premio Oscar Searching for Sugar Man, che racconta l’incredibile storia del cantautore americano Sixto Rodriguez,in programma mercoledì alle ore 21.

In programma giovedì la prima pièce teatrale a cura della compagnia Motus, una delle più rappresentative a livello nazionale, impegnata in Splendid’s, ispirato all’omonimo testo teatrale di Jean Genet.

Il programma “I live Mei”

Il programma della settimana, a cura di Giordano Sangiorgi, organizzatore del Meeting delle Etichette Indipendenti, prevede le dirette: martedì 17 marzo con Fabrizio Taver Tavernelli, in uscita con un nuovo singolo che sta riscuotendo un notevole successo; mercoledì 18 marzo andrà in onda il folk rock di Eusebio Martinelli, giovedì 19 marzo sarà la volta degli artisti on the road Spaccailsilenzio!, venerdì 20 marzo con il grande cantautore Alberto Bertoli, sabato 21 marzo il pirotecnico Moreno Il Biondo, tra le figure più innovative del liscio, e domenica 22 marzo diretta con la cantautrice Francesca Romana Perrotta, al lavoro per un nuovo disco con Simone Cristicchi. Non mancheranno poi durante la settimana i videoclip degli artisti indipendenti ed emergenti emiliano-romagnoli, a cura del Premio Italiano Videoclip Indipendente del Mei, attivo da 25 anni e sostenuto anche dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (Mibact).

Tra i "Videoclip Indipendenti", Bullshit, Marianne Mirage, Tizio Bononcini mentre sono in preparazione i videoclip di Lovesick Duo, Overlogic, Banda POPolare dell'Emilia Rossa, Le Frequenze di Tesla, Fuximile, Misero Spettacolo, Monkey Swingers, Scala H, Le Braghe Corte, Nuju, Darma, Giorgia Montevecchi e tantissimi altri. Chi volesse proporre materiali può inviarli in formato mp4 via wetransfer a mei@materialimusicali.it e alla stessa mail è possibile prenotarsi per una diretta live.

Il programma Pillole 2D di Fonoprint

Grazie alla collaborazione con la Regione Emilia- Romagna, infatti, Fonoprint sbarca in televisione con un programma tutto suo: mercoledi, ore 18.30, su Lepida TV Web (canale 118 del digitale terrestre o canale 5118 di Sky) verrà trasmesso il primo episodio di “Pillole 2D”, un programma dedicato alla musica, ricco di interessanti interviste ad artisti emergenti e affermati e a professionisti che lavorano nell’ambito culturale. Le redini del programma sono in mano a Fosco 17, il cantante bolognese conosciuto per aver partecipato a Sanremo Giovani 2018, a Giacomo Golfieri, amministratore degli studi di registrazione Fonoprint, e a Teo Filippo Cremonini, fondatore del Collettivo HMCF. Per iniziare nei migliori dei modi, la prima puntata di Pillole 2D coinvolgerà Enrico Nigiotti e Fabio Curto; durante la trasmissione interviste e sorprese.

I programmi potranno subire modifiche, per cui si invita a seguire gli aggiornamenti quotidiani sul sito www.emiliaromagnacreativa.it .

