Quadricromie. Due nuovi murales a Camposanto e tante collaborazioni

Nel corso dell’estate 2018, due nuovi murales sono andati ad arricchire il museo a cielo aperto di Camposanto, grazie al progetto Quadricromie, portato avanti dall’Associazione Fermata 23, in collaborazione con la neonata Khora Lab ets e #veritasuimuri. Le opere, realizzate sulla facciata posteriore e laterale della sala polivalente Ariston, sono frutto del lavoro degli artisti Psikoplanet e Collettivo FX e sono state realizzate con il patrocinio della regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e dell’Amministrazione Comunale di Camposanto, grazie al sostegno di numerosi sponsor.

Il lavoro di Psikoplanet è il risultato finale di un corso di writing e street organizzato in coprogettazione con Social Point di Modena, una realtà che si occupa delle tematiche legate alla salute mentale. Venti corsisti di tutte le età e provenienti dalle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna hanno aiutato l’artista nella realizzazione del dipinto, che vuole essere una cartolina murale del paese, con il suo skyline, il fiume e la stazione sopraelevata. La caffettiera e il bricco che completano l’opera sono un simbolo delle diverse culture che convivono fianco a fianco a Camposanto.

L’opera di Collettivo FX è stata invece realizzata in collaborazione con ARCI Modena e raffigura l’impronta di Martin Luther King, prelevata la notte del suo arresto per aver manifestato in favore dei diritti civili. Si tratta di un dipinto che invita a riflettere sull’identità e sui valori della collettività e sarà utilizzato da ARCI Modena per il materiale informativo della stagione 2018-19.

Nelle ultime settimane, il progetto Quadricromie ha valicato i confini camposantesi instaurando due collaborazioni e contribuendo alla realizzazione di altrettanti interventi sul territorio. Il primo, realizzato sul palazzetto dello sport di Mirandola per l’ANPI locale, è stato realizzato da Riccardo Buonafede ed è un omaggio a due grandi figure dello sport, Gino Bartali e Mohammed Ali, e al loro impegno nel sociale. Il secondo riguarda invece la rigenerazione della stazione Rolo-Novi-Fabbrico, insieme alle associazioni Rock in Rolo, Totart e La Contea. Nei prossimi mesi, sarà inoltre presentato un breve documentario realizzato nel corso dell’edizione 2018 di Quadricromie dal regista Diego Gavioli.

Sabato 6 Ottobre alla Fermata 23

Via Marconi 37 a Camposanto

17:00 – 17:05 Introduzione e presentazione dell’evento (Erblin Berisha, Politecnico di Torino/Khora Lab)

17:05 – 17:30 Rigenerazione e sviluppo del territorio. Temi e pratiche (Thomas Malaguti/Luca Pinnavaia, Khora Lab)

17:30 – 17:50 Politiche culturali e rigenerazione urbana (Giangavino Pazzola)

18:10 – 18:30 Il ruolo del project manager nella pratica della rigenerazione urbana (Luca Cantelli - Mercato Sonato)

18:30 – 18:50 Presentazione dell’associazioni ZIP e pratiche di rigenerazione a Torino (Camilla Falchetti/Chiara Maggi)

18:50 – 19:10 La Street art come buona pratica: Quadricromie e Colori in Viaggio. Dialogo e proiezione del documentario di Quadricromie 2018 (Luna Malaguti/ Seba Mat per #totart)