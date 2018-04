Radio Bruno Estate 2018, ecco le date. Si torna anche a Carpi

Saranno 5 in tutto le date del Radio Bruno Estate 2018: si parte da Cesenatico il 6 luglio, poi Mantova il 14 luglio, Carpi il 19, Cremona il 23 luglio, Bologna il 2 settembre. La macchina organizzativa dell'emittente carpigiana si è già messa in moto per un cast all’altezza delle aspettative e per garantire sempre maggiore visibilità all'evento, con dirette radio, tv, Appe e straming.

L’appuntamento da segnare in agenda per la nostra provincia è quindi per giovedì 19 luglio a partire dalle 20, come sempre ad ingresso gratuito. Protagonisti i big della musica per uno spettacolo che si prefigge di diventare ancora una volta una straordinaria festa dedicata a un pubblico eterogeneo di tutte le età, con una particolare attenzione ai più giovani.

Lultimo concerto a Carpi nel 2014. Negli anni successivi si sono avvicendate altre città con numeri da tutto esaurito, ma per l’estate 2018 la scelta della tappa modenese, fortemente voluta dall’editore Gianni Prandi e dal Comune di Carpi nell’ambito di Carpi Summer Fest, ricadrà nuovamente sulla maestosa Piazza Martiri.