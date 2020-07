Il Radio Bruno Estate si farà, doppio concerto in piazza a Modena

Radio Bruno estate c'è: lunedì 27 e martedì 28 luglio in Piazza Roma a Modena, davanti al Palazzo Ducale ora sede dell'Accademia militare, sul grande palco si avvicenderanno i protagonisti dei successi dell'estate in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, sulla App, in streaming e in Tv sui canali del digitale terrestre 256, 71, 683. Evento con il patrocinio del Comune di Modena e il supporto della Regione Emilia-Romagna.

"Abbiamo ritenuto ci fossero le circostanze per lanciare un segnale di ripartenza e al contempo garantire sicurezza- spiega l'editore, Gianni Prandi, in una nota-. L'Emilia-Romagna ha storicamente un ruolo di grande rilievo per la musica e lo spettacolo in ambito nazionale, Modena è una città che si colloca simbolicamente al centro della regione ed è la provincia da cui tutto è cominciato per Radio Bruno, oggi stabilmente da anni la radio piu' ascoltata in regione davanti a tutti i network nazionali e alle radio Rai. Siamo pronti ad affrontare e gestire circostanze difficili e avverse mettendo in campo tutto il necessario: ricordo che dopo i terremoti del 2012, anche attraverso la musica dal vivo abbiamo potuto comunicare vicinanza alle persone e essere materialmente d'aiuto con i fondi raccolti. La sfida è riuscire a non fermarsi, ancora una volta, nonostante la grande complessità del momento".

La capienza della piazza sarà molto ridotta, compatibilmente con le misure di sicurezza previste dalla legge: circa un migliaio i posti disponibili per ciascuna serata, tutti a sedere, acquistabili a breve nei punti vendita TicketOne. Il biglietto costerà 10 euro piu' i diritti di prevendita, che -spiegano - saranno destinati al Fondo per i lavoratori dello spettacolo. Tanti gli artisti che hanno accettato l'invito; i cast delle due serate saranno diversi e saranno comunicati a breve in radio, sul sito e sui social di Radio Bruno.

(DIRE)