"Al Chiringuito", il nuovo singolo di Raffy

La giovane cantautrice modenese Raffy è in radio e su tutte le piattaforme streaming e di digital download con il suo nuovo singolo "Al Chiringuito". Una voce unica, dal carattere pop-soul che sa emozionare, unendo ad una notevole tecnica una grande capacità interpretativa, nonostante la giovanissima età. Il brano è stato scritto insieme ad Andrea Gallo (autore che ha firmato un successo del calibro di "Eva" di Mina e Celentano) e Costi Ioniță (multi platinum, Billboard hot 100 producer, Grammy nominated).



RAFFY di recente ha ottenuto un ottimo risultato in radio e nelle tv nazionali rumene (Antena Stars, Antena 1, Kanal D), con il brano "Jarna" feat Connect-r ed è entrata nella Top 10 della classifica radio Airplay con il brano "Tortellini in Lamborghini".



Il videoclip del brano, diretto da Alex Ceaușu, è stato girato a Bucarest e nei Caraibi, location dove è stato anche realizzato il film

di Johnny Depp "Pirati dei Caraibi".

Raffy (Raffaella Maria Senese) nasce il 14 settembre 2000 a Mirandola, da madre rumena e padre italiano. All'età di 7 anni inizia a cantare. I primi studi musicali iniziano nel 2013 presso l'Accademia musicale di Modena. Più tardi frequenta il Trinity College di Londra. Raffy, al fine di superare la sua timidezza, con la sua grande sensibilità, si affida e trova rifugio nella musica e nel canto, emozionando e coinvolgendo il pubblico che la ascolta. Partecipa sia in Italia sia in Romania a parecchi talent, tra i quali "A Voice for music" a Roma, dove conosce il produttore discografico Luca Venturi della On the set, suo attuale Manager, che produce il suo primo singolo in italiano, "Dimenticare a memoria", ricevendo ottimi consensi dai media. In seguito pubblica, "Jarna" feat. Connect-r, noto rapper del panorama musicale rumeno, e "Raffy di Modena", brani che faranno parte del suo primo album. Raffy ama Rihanna e Beyoncé ed il suo slogan è "Do not give a limit to your dreams". Attualmente sta ultimando le registrazioni del suo album, tra Milano e Bucarest per l'etichetta Ontheset.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uwvLsk71jEo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>