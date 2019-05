Raffy in radio con il singolo “Tortellini in Lamborghini”

Da venerdì 17 Maggio, la giovane cantautrice modenese Raffy è in radio, su tutte le piattaforme streaming e digital download con “Tortellini in Lamborghini”, singolo scritto dall’ artista insieme a Costi Ionita (multi platinum, Billboard hot 100 producer, Grammy nominated).

L'artista italo-romena, di recente ha ottenuto un ottimo risultato in radio e nelle Tv nazionale romene (Antena Stars,Antena 1,Kanal D), con il brano “Jarna“feat. Connect-r. Raffy spiega: "Tortellini in Lamborghini è nata per gioco mentre parlavo con il mio produttore Costi della regione Emilia Romagna dove vivo, parlando dei tortellini, che è uno dei piatti più conosciuti e della Lamborghini, una delle auto più famose al mondo. Ad un certo punto ridendo e scherzando abbiamo deciso di mettere proprio le due cose insieme e di scrivere una canzone. Il testo l'ho scritto di getto e la canzone mi è piaciuta dal primo istante, perché mi è sembrata molto divertente e accattivante. Ammetto che c'ho messo un po' di tempo per decidere se cantarla o no, perché non ero sicura di volermi mettere in gioco con un brano del genere, ma poi ho detto perché no?, il pezzo è forte ha un bell'arrangiamento e anche se qualcuno avrà qualcosa da ridire,io voglio che sorridano tutti dai più piccoli ai più grandi".

Il videoclip del brano, diretto da Alex Ceausu, è stato girato a Bucarest. (Ontheset)