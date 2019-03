Al Faro di Spilamberto prosegue con successo la rassegna Cultura Donne

Al Faro di Spilamberto grandi successi per Cultura Donne. La rassegna per lottare insieme alle donne per una comunità inclusiva e accogliente delle diversità inizia col pienone

Lo scorso weekend a Spilamberto hanno preso il via gli appuntamenti du Cultura Donne, un ciclo di attività e approfondimenti che ha destato grande interesse in paese. Venerdì 8 all’inaugurazione entusiasmo con Le Chemin des femmes il coro di 20 voci di donne multietnico e all’avanguardia, con direzione di Meike Clarelli. Emozione e partecipazione, in una serata ricca di qualità e tantissimo pubblico. Sabato 9 prima giornata con la mostra delle incisioni di Andreina Bertelli, classe 1933, artista indipendente attiva dai 14 anni fino ad oggi. Stupore e sorpresa anche per i suoi “Cartoni”, datati anni ’70 eppure vivi ed attuali. Domenica Miriam Garagnani e Sabine Eck hanno mantenuto alta l'attenzione nella sala delle cinversazioni per circa tre ore con musica, parole ed immagini, in una video-performance del XXI secolo.

La rassegna prosegue nel prossimo fine settimana (16 e 17 marzo), il cui programma è online sulla pagina web e Facebook del Comune.

Commenta il sindaco Costantini presente all'avvio della rassegna "E' stupendo concludere la serata dell'otto marzo insieme alle Chemin de femme, alla fine della serata tutti i presenti cantavano canzoni femministe insieme, meraviglioso l'incontro con un'artista attivista, umile e tenace come Andreina Bertelli davvero una grande energia che rende bene un concetto, il mondo che sognamo parte da qui, da Spilamberto, oggi. Seguiteci e partecipate!"