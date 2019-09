"Incontri in Musica", al via la rassegna musicale degli Amici della Lirica di Sassuolo

Il Circolo ricreativo e culturale ‘’Amici della lirica R. Malagoli’’ di Sassuolo è lieto di presentare per la stagione 2019/2020 la seconda edizione della Rassegna ‘Incontri in Musica’: un ricco programma lirico e classico, che ha lo scopo precipuo di diffondere la conoscenza e la passione per il canto e per la musica, in particolare per il melodramma italiano, valorizzando al contempo i giovani artisti locali emergenti.

Questa stagione musicale rappresenta un’occasione speciale per due motivi. Innanzitutto il prossimo mese di aprile il circolo, fondato nel 1970, festeggerà i 50 anni di vita. Inoltre, data l'importante ricorrenza, il circolo ha deciso -con il consenso della famiglia- di dedicare la rassegna alla memoria del Commendator Roberto Costi, il quale è stato, oltre che Direttore del Teatro Carani, Presidente Onorario e Direttore Artistico del Circolo stesso.

Gli appuntamenti programmati da settembre 2019 a giugno 2020 sono una quindicina, e si svolgeranno in buona parte presso l’Auditorium “Bertoli’’ attiguo alla sede del circolo, nonché presso il circolo stesso, in via Pia 108, e in altre sedi prestigiose del Comune di Sassuolo tra cui la splendida corte di Villa Giacobazzi. Affermati professionisti della scena musicale sassolese si alterneranno a giovani interpreti di talento per invitare il pubblico a riscoprire il grande repertorio classico e lirico.

La stagione, che sarà inaugurata il 7 settembre con l’invito all’ascolto dell’opera ‘Don Giovanni’ di Mozart presso la storica sede del circolo, comprende due concerti lirici, due inviti all’ascolto della musica classica con esecuzione al pianoforte di celebri composizioni del periodo romantico, tre inviti all’opera, tre concerti strumentali (per pianoforte e flauto traverso, soprano e chitarra classica, pianoforte solista) e tre spettacoli musicali con l’intervento di attori affermati. Ampio spazio è dato ai giovani con due recital pianistici e con la rappresentazione di un’opera lirica in forma di concerto.

Tutti gli eventi saranno ad entrata libera e gratuita.

Il circolo rinnova inoltre anche per quest’anno scolastico il proprio impegno anche sotto il profilo didattico e formativo, organizzando concerti degli allievi grazie alla collaborazione con importanti istituzioni, tra cui ricordiamo le collaborazioni ormai consolidate con gli allievi e gli insegnanti dell’indirizzo musicale della Scuola Media F. Ruini e dei conservatori “Achille Peri” di Reggio Emilia e “Arrigo Boito” di Parma. Il circolo ringrazia l’Amministrazione Comunale per la concessione del Patrocinio e degli spazi comunali e per il sostegno alla Rassegna e anche la ditta Bigi Pianoforti di Rubiera.

A seguire il programma dettagliato degli appuntamenti.

Sabato 7 settembre ore 17.30, presso Circolo Amici della Lirica, "RACCONTARE L’OPERA", guida all’ascolto del ‘’Don Giovanni’’ di W.A. Mozart. A cura di Valentina Medici e Samuele Peruzzi. Presentazione dell’opera nel suo contesto musicale, letterario e storico ed esposizione della trama con l’esecuzione dal vivo di brani e frammenti esemplificativi tra i più celebri arrangiati per voce, pianoforte e flauto traverso

Sabato 19 ottobre ore 17.30, presso Auditorium Bertoli, "NOTE NARRANTI - MEMORIE D'ARGENTINA", la nostalgia che si balla, storie di migrazioni, contaminazioni e tango. A cura di Isabella Dapinguente (narrazione) e Claudio Ughetti (fisarmonica)

Domenica 27 ottobre ore 17.00, presso Auditorium Bertoli, "LIRICAMORE 7^ edizione", concerto lirico con la partecipazione del soprano Valentina Medici, del mezzosoprano Martina Debbia, del tenore Roberto Brugioni. Pianista M.o Claudia Rondelli. Presentazione Prof. U. Bedeschi

Domenica 17 novembre ore 17.00, presso Auditorium Bertoli, "RACCONTARE LA CLASSICA", lezione- concerto tenuta dal pianista Armando Saielli. FRYDERYK CHOPIN (1810-1849) Préludes op. 28

Sabato 7 dicembre ore 17.00, presso Auditorium Bertoli, "NUANCES MUSICALES", la magia del colore nella musica francese tra la fine dell'800 e gli inizi del '900 tra sguardo al passato e venti di modernità. Concerto per pianoforte e flauto traverso a cura di Cristina Covezzi e Silvia Zanasi.

Sabato 25 gennaio 2020 ore 17.00, presso Auditorium Bertoli, "CONCERTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA" Maestro concertatore Claudia Rondelli

Sabato 1 febbraio ore 17.00, presso Circolo Amici della Lirica, "RACCONTARE L'OPERA", guida all'ascolto di ''La Traviata'' di G. Verdi. A cura di Valentina Medici e Samuele Peruzzi. Presentazione dell'opera nel suo contesto musicale, letterario e storico ed esposizione della trama con l'esecuzione dal vivo di brani e frammenti esemplificativi tra i più celebri arrangiati per voce, pianoforte e flauto traverso.

Domenica 9 febbraio ore 17.00, presso Auditorium Bertoli, "FANTASIA E SENTIMENTO", un momento musicale sospeso tra il canto lieve di Schubert e la struggente melodia schumanniana in un gioco di riflessi tra la voce e il pianoforte. Lezione-concerto a cura della pianista Letizia Venturi e del soprano Valentina Medici

Domenica 1 marzo ore 17.00, presso Auditorium Bertoli, "LIRICAMORE 8^ edizione- OPERA IN FORMA DI CONCERTO" a cura degli allievi del Conservatorio A. Boito di Parma. Maestro concertatore Claudia Rondelli

Domenica 5 aprile ore 17.00, presso Auditorium Bertoli, "RACCONTARE LA CLASSICA", lezione-concerto tenuta dal maestro Armando Saielli. JOHANNES BRAHMS (1833-1897): Il testamento di un genio, 25 Variazioni e Fuga sopra un tema di G.F. Haendel op.24, Intermezzo in La maggiore Op. 118 n.2

ore 17.00, presso Auditorium Bertoli, "RACCONTARE LA CLASSICA", lezione-concerto tenuta dal maestro Armando Saielli. JOHANNES BRAHMS (1833-1897): Il testamento di un genio, 25 Variazioni e Fuga sopra un tema di G.F. Haendel op.24, Intermezzo in La maggiore Op. 118 n.2 Saranno programmati in seguito: due recital pianistici di ‘Giovani talenti’, saggi natalizi e di fine anno scolastico (presso la biblioteca Leontine) e una terza data di ‘’Raccontare l’opera’’