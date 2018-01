Miraggi, magie e altre diavolerie nella rassegna "Rocambolika" a Carpi

Dopo il grande successo delle passate edizioni, dove ogni appuntamento ha registrato il tutto esaurito, torna il 27 gennaio, Rocambolika. Miraggi, magie e altre diavolerie, la rassegna di teatro da 0 a 99 anni, ideata dalla Fondazione CR Carpi, per offrire momenti di svago che possano contribuire alla crescita culturale e personale dei giovani, avvicinandoli a forme espressive tra loro diverse, attraverso le ampie potenzialità del linguaggio teatrale.

Rocambolika si svilupperà dalla fine di gennaio a quella marzo. Tre mesi di appuntamenti caratterizzati da alcune novità rispetto al passato, per raggiungere una fascia di età sempre più ampia e parlare ai più piccoli così come agli adolescenti. Alcuni spettacoli inoltre saranno proposti in più repliche, raddoppiando le possibilità di accedere in auditorium, per andare incontro alle numerose richieste pervenute durante la scorsa edizione alle quali non è stato possibile dare risposta perché molto superiori alla capienza di San Rocco.

Salutata l’anteprima Fiers a Cheval che, i primi del dicembre scorso, ha invaso il centro storico carpigiano con maestosi cavalli luminescenti che hanno richiamato centinaia di persone, in un gioco all’inseguimento di gigantesche e poetiche opere d’arte in movimento, la rassegna apre il 2018 presso l’auditorium San Rocco con il mago delle bolle Michele Cafaggi. Controvento, a regia di Ted Liminarc, si presenta come uno spettacolo di raffinato divertimento, adatto a un pubblico di ogni età, dedicato a tutti i sognatori che inseguono i propri pensieri come si fa con le bolle di sapone. Il 27 gennaio alle ore 17.30 e alle ore 21.00, gli spettatori saranno catapultati indietro nel tempo, nell’anno 1915. Sul palco, un bellissimo biplano e uno strano aviatore, un po’ maldestro ma molto determinato a intraprendere una grande avventura.

A seguire (sabato 10 febbraio, ore 21.00), sarà la volta di Tracigomic heroes, uno spettacolo per ragazzi dai 10 anni in su, per conoscere o riscoprire in modo nuovo e molto divertente Shakespeare e la straordinaria attualità dei personaggi raccontati dalle sue opere. Missione spaziale (sabato 17 febbraio, ore 21.00) condurrà invece il giovane pubblico, a partire dai 6 anni di età, alla scoperta del sistema solare e delle sue meraviglie, in compagnia dei due astronauti più strampalati dell’esplorazione interplanetaria. Mentre sabato 3 marzo (ore 21.00) e domenica 4 marzo (ore 17.30) Circo Pitanga – Svizzera, Israele proporrà il suo eccentrico *Circus*, uno spettacolo da 0 a 99 anni, pieno di acrobazie, magie, paillettes e tanti spassosi imprevisti. Sabato 10 marzo (ore 21.00) sarà la volta de I racconti di mamma oca che allieterà i bambini tra i 3 e gli 8 anni in una favola delicata e ricca di emozioni che prende spunto dall’opera musicale Ma Mére l’Oye del compositore Maurice Ravel. La pluripremiata Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Torino chiuderà Rocambolika 2018 sabato 24 marzo, (ore 21.00) con l’avventura di Marco Polo e il viaggio delle meraviglie, un percorso sul tema della conoscenza, dell’esplorazione e del sorprendente, rivolto a un pubblico con almeno 6 anni di età.

Tutti gli appuntamenti si svolgono presso l’Auditorium San Rocco e sono gratuiti. Informazioni sulla pagina facebook fondazione cr carpi. L’ingresso è su prenotazione sul sito www.fondazionecrcarpi.it. Le prenotazioni vanno effettuate nei 5 giorni precedenti la data dello spettacolo.

“Con Rocambolika vogliamo divertire l’intelligenza dei giovani – spiega il presidente della Fondazione CR Carpi, Giuseppe Schena –. L’infanzia e l’adolescenza sono età ricche emozioni, trasformazioni e potenziale. Con questa rassegna l’intento è quello di proporre esperienze che sollecitino la conoscenza di forme espressive non standardizzate, instillare qualcosa che vada di là di modelli scontati o troppo reiterati. I riscontri molto positivi delle scorse edizioni ci confermano che la strada è quella giusta e che il divertimento intelligente funziona. Anzi, lo straordinario successo incontrato da questa rassegna – prosegue il presidente Schena – ci ha portato a proporre cose e strade nuove. Quest’anno oltre ai più giovani e alle loro famiglie proviamo a intercettare anche la fascia dei preadolescenti e degli adolescenti, con uno spettacolo sull’amore, l’odio, la gelosia, il potere e il coraggio, raccontati attraverso l’attualissimo universo dei personaggi shakespeariani. Una scommessa che abbiamo la fiducia di superare.