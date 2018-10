Crogiolo Marazzi, torna l’appuntamento con la cultura con due rassegne

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Crogiolo”: la rassegna culturale al Crogiolo Marazzi che, dal prossimo 15 Novembre fino a Domenica 7 Aprile, porterà i grandi nomi e le rappresentazioni delle associazioni cittadine a Sassuolo.

Le rassegne Crogiolo Eventi e Crogiolo Aperto sono realizzate dal Comune di Sassuolo grazie alla collaborazione di Marazzi Group, che dal gennaio 2018 offre la disponibilità di uno degli spazi più significativi della storia dell’industria sassolese. Il Crogiolo è infatti il luogo in cui la Marazzi è nata nel 1935 e dove, negli anni 80, ha avviato le sue sperimentazioni, divenendo un laboratorio culturale sulla ceramica in cui hanno operato artisti, architetti e fotografi di fama internazionale. Simbolo dei primi insediamenti industriali sassolesi, sulle sue pareti è possibile leggere una pagina della storia della ceramica locale: fabbrica di ceramica, magazzino, laboratorio di idee e prototipi e, oggi, spazio aperto al pubblico.

La formula è quella sperimentata con successo lo scorso anno con due rassegne in un grande appuntamento: Crogiolo Eventi e Crogiolo Aperto. La rassegna Crogiolo Eventi è promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con Mismaonda Creazioni Live: 6 eventi che, da novembre 2018 ad aprile 2019, porteranno a Sassuolo grandi nomi del panorama artistico e letterario italiano: Daria Bignardi, Fabrizio Gifuni, Nino Frassica, Massimo Recalcati, Michela Murgia e Massimo Gramellini.

La rassegna Crogiolo Aperto è promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con le associazioni culturali del territorio: concerti, proiezioni di film, rappresentazioni teatrali, appuntamenti e proposte per un’offerta che spazia dalla grande musica italiana alla storia, dal cinema all’attualità. Sei, anche in questo caso, gli appuntamenti: “Nudi, Le ombre della violenza sulle donne” con il Teatro dell’Orsa; “In roca as dgiva quas-che” con l’Associazione Culturale “A Sasol l’è seimper festa”; “Storia d’Italia Cantando/1950-2000” con l’associazione Gian Paolo Biasin; “Omaggio a Modugno. Quando la canzone d’autore incontra il Jazz” con l’Associazione Forum UTE; “Lemon therapy” con l’Associazione Quinta Parete che proporrà anche “Sono tutti mio cugino”.

La novità di quest’anno è rappresentata da “Eroi imperfetti”: il ciclo di cinque proiezioni cinematografiche sulla figura dell'antieroe realizzata in collaborazione con l'associazione Tilt e l'Ennesimo Film Festival.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti presso il Crogiolo Marazzi in via Regina Pacis, 9 angolo Via Radici in Monte, 70.