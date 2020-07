Castelnuovo, pedalata narrativa nei luoghi della Resistenza

In bicicletta sui percorsi della storia. Domenica 26 luglio partirà da piazza Giovanni XXIII di Castelnuovo la pedalata storico-narrativa nei luoghi della Resistenza, ripercorrendo la vita quotidiana di donne e uomini che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale.

L’iniziativa, intitolata “Fianco a fianco”, è organizzata nell’ambito di “Estate Bene 2020” dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con il Circolo Caos e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Il programma della pedalata

Il programma della giornata prevede, dopo il ritrovo in piazza Giovanni XXIII alle 8.30, la partenza alle 9 della comitiva lungo un percorso tra il centro storico di Castelnuovo, la pista ciclabile Modena-Vignola e l’antico borgo di Paganine, per un totale di 16 chilometri in sella.

Le voci narranti di Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti accompagneranno i partecipanti nelle cinque tappe del percorso, raccontando le vicende accadute sul luogo: dal salumificio Villani alla vecchia ferrovia Modena-Vignola, dalle frazioni modenesi alle scuole. Lungo il tragitto sarà possibile ascoltare alcune voci dal passato, grazie alla lettura di documenti e testimonianze da parte delle donne del Circolo Caos.

L’iniziativa, ad ingresso libero e gratuito, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza: i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina, da indossare nei momenti di necessità.

Per informazioni, contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone al numero 059-534802 o inviare una mail a cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it