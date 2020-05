Pavullo, riapre al pubblico il Castello di Montecuccolo

Dopo la chiusura causata dall’emergenza sanitaria, sabato 30 maggio il Castello di Montecuccolo di Pavullo nel Frignano riapre al pubblico, preparandosi a una stagione rimodulata e adeguata alle necessità di sicurezza. I visitatori potranno accedere nuovamente alla Rocca e alle suggestive collezioni del CEM Centro Museale Montecuccolo costituito da: Il Paese ritrovato di Gino Covili, le suggestive sculture di Raffaele Biolchini e il Museo Naturalistico del Frignano che documenta la storia e la realtà faunistico vegetazionale del territorio frignanese.

Orari e informazioni

Il Castello sarà aperto al pubblico dal 30 maggio al 30 giugno il sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Da 2 luglio al 31 agosto 2020 sarà aperto il giovedì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore ore 19.00, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Al Castello di Montecuccolo è possibile, durante la settimana, effettuare visite guidate esclusi i giorni e gli orari di normale apertura del castello. La visita, a cura di guide esperte, comprende l’illustrazione storica della rocca, la presentazione delle collezioni permanenti del CEM Centro Museale di Montecuccolo. La prenotazione per le visite guidate è obbligatoria e prevede un numero massimo di n. 10 persone.

Per prenotazioni alle visite guidate inviare mail a: info@archeosistemi.it Per informazioni su attività, eventi, giorni di apertura contattare il UIT - Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Pavullo nel Frignano: Info: Via Giardini 3 - Palazzo Ducale, tel. 0536.29964, e-mail uit@comune.pavullo-nel- frignano.mo