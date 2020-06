Tante novità per la riapertura del MUSA di Castelnuovo, primo museo dedicato al salume in Italia

Il MUSA, Museo della Salumeria Villani di Castelnuovo Rangone, riapre sabato 13 giugno con le nuove misure di sicurezza e con tre novità: aperture serali, nuovo omaggio al termine della visita, e biglietto acquistabile online.

Con la riapertura infatti, il MUSA introduce le aperture serali ogni mercoledì e giovedì fino alle 21. Le visite sono guidate, su prenotazione, e con un nuovo omaggio finale che celebra la bontà dei salumi nostrani. Inoltre, ora i biglietti per l’esperienza sono acquistabili anche online su www.museodellasalumeria.it e su https://experience. modenatur.it/it, il sito di Modenatur, tour operator per l'incoming turistico a Modena e per l'intera regione Emilia-Romagna.

Il MUSA è il primo Museo dedicato al salume in Italia, ed offre un percorso multimediale e multisensoriale in 10 tappe alla scoperta della storia, dell’arte e delle tecniche di produzione moderne della salumeria che hanno dato vita a un patrimonio gastronomico apprezzato in tutto il mondo.

Per informazioni scrivere a info@museodellasalumeria.it o telefonare al 346 255 7407.