Nonantola, il Museo dell'Abbazia riapre in sicurezza

Giovedì 28 maggio il Museo Benedettino e Diocesano d’arte sacra, all’interno del Palazzo Abbaziale di Nonantola, riprenderà la propria apertura al pubblico con attenzioni particolari imposte dall’attuale emergenza sanitaria e con il seguente orario provvisorio ridotto, valido fino a domenica 28 giugno: giovedì dalle 9 alle 12.30; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Per il ponte del 2 giugno il museo sarà aperto lunedì 1 e martedì 2 dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Altri giorni e orari sono possibili solo per gruppi di almeno 4 persone scrivendo a museo@abbazianonantola.it o chiamando il numero 059-549025.

La visita è consigliata su prenotazione, in quanto l’accesso alle sale espositive sarà possibile a numero ridotto. La Direzione – basandosi sulle linee guida del Ministero Beni Culturali e attenendosi alle disposizioni delle autorità competenti – ha adottato tutte le misure necessarie a garantire la salute di operatori e visitatori, assicurando al contempo la tutela delle opere d’arte esposte: sarà obbligatorio l’uso di mascherine e il distanziamento all’interno degli ambienti di almeno 1,5 metri tra le persone. I visitatori, all’ingresso, riceveranno indicazioni utili e all’interno del complesso museale troveranno percorsi ben individuati per accesso e visita in tutta sicurezza.

Da domenica 31 maggio, a partire dalle 15 e per tutte le domeniche, riprende anche il consueto appuntamento con le visite guidate all’abbazia e al museo per gruppi di massimo 10 persone.

È in fase di definizione, insieme al Comune di Nonantola, un calendario di iniziative dedicate alla nuova illuminazione esterna del complesso abbaziale: l’intervento di valorizzazione artistica e riqualificazione energetica è stato realizzato grazie al finanziamento ricevuto tramite il bando “Giubileo della Luce” promosso dal Ministero dell’Ambiente e dall’Anci. In vista dell’autunno, la Direzione sta inoltre pensando a come rimodulare la proposta delle attività didattiche rivolte in particolare alle scuole – sono stati 6.000 gli studenti coinvolti nell’anno scolastico 2018/19 – affinché il prezioso lavoro svolto negli ultimi anni non vada perso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito www.abbazianonantola.it. È possibile tenersi aggiornati su tutte le iniziative del museo e del complesso abbaziale anche seguendo la pagina Facebook AbbaziadiNonantola.