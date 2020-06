Campogalliano, il Museo della Bilancia riapre con cinque appuntamenti a tema

“E siamo ancora qua!”. Riparte da un verso di Vasco il Museo della Bilancia di Campogalliano, scelto come slogan per la riapertura del 2 giugno, a tre mesi dalla chiusura per Covid19. “Ma non ci siamo mai fermati – dichiara il direttore Maurizio Salvarani – durante questi duri mesi, abbiamo pubblicato un imponente volume (Spade e Stadere. 100 romani di diverso gusto e provenienza, a cura di Lia Apparuti) dedicato al curioso legame tra antichi strumenti di pesatura e armi bianche, e lavorato a quelle che immaginavamo sarebbero state le nuove modalità di fruizione post pandemia”.

Nuove misure d’accesso agli spazi museali pronte per essere testate in questo giugno già ricco d’appuntamenti. “Grazie all’impegno del Comune, abbiamo realizzato una serie di interventi minimi che non hanno rivoluzionato l’interno del Museo – continua Salvarani – l’obiettivo resta quello di garantire un’offerta museale elevata e variegata, in totale sicurezza”.

Ripartenza dunque martedì 2 giugno, con la prima di cinque visite domenicali, guidate e a tema, ogni volta diverse. La prima dal titolo “Imbrogli e verificazioni”, dedicata al ruolo dello Stato – dall’Impero romano fino ai nostri giorni – nel controllo degli strumenti di misura utilizzati nel commercio.

Le visite (di un’ora circa), saranno gratuite e riservate a gruppi di massimo otto persone. Per partecipare, basterà prenotarsi telefonicamente, via mail o anche il giorno stesso all’ingresso del Museo. Tra i vari turni saranno garantite le necessarie operazioni di sanificazione richieste dalle normative anticovid. Per tutto il mese di giugno il Museo resterà aperto solo per gli eventi domenicali, garantendo tuttavia visite infrasettimaneli solo su richiesta.