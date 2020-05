Fiorano. Riaprono Castello di Spezzano e Museo della Ceramica

Sabato 23 maggio riapre un’altra importante attrazione turistica del Comune di Fiorano Modenese: il Castello di Spezzano con le sue suggestive sale affrescate e il Museo della Ceramica con le sue interessanti collezioni. La riapertura avverrà in sicurezza, in base alle normativa anticovid, con gli ambienti sanificati e precise regole comportamentali a cui i visitatori e il personale dovranno attenersi, per evitare la diffusione del contagio da coronavirus.

L’accesso al Castello sarà possibile, solo dal lato nord, attraversando il portone al termine del ponte levatoio. Per l’uscita è prevista un’altra porta. E’ necessario indossare la mascherina personale, igienizzare le mani, utilizzando il dispenser posto vicino all’ingresso e mantenere la distanza interpersonale prevista.

Sarà possibile visitare Castello e Museo come sempre gratuitamente negli orari di apertura: sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19, senza prenotazione. L’ingresso avverrà a turni, a distanza di 40 minuti, in base all’ordine di arrivo, per un massimo di 10 persone ogni turno. L’ultimo accesso è previsto per le ore 18,20

Un operatore accompagnerà i visitatori lungo un percorso di visita definito nelle diverse sale del Castello e del Museo e vigilerà sul rispetto delle norme anticovid

Per i gruppi (fino a 10 persone) è consigliata la prenotazione del turno di ingresso per potere accedere insieme, scrivendo alla mail info@archeosistemi.it, entro venerdì alle ore 12. Anche per i visitatori disabili è richiesta la prenotazione alla stessa mail, per agevolarne l’ingresso, che avverrà sul retro del castello, vicino al parcheggio 1. All’arrivo si chiede di avvertire l’operatore (0536 833298).

Per godersi al meglio la visita è consigliabile scaricare sullo smartphone o tablet, da casa o direttamente al Castello, la app audioguida gratuita “Castello di Spezzano e Museo” da ascoltare durante il percorso di visita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio Cultura e Turismo: tel. 335 1878970, email cultura@fiorano.it