Ricette della Rezdora | La zuppa imperiale o di semolino

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 150 g di semolino, 6 uova, 100 g di burro, 150 g di parmigiano reggiano, sale, pepe, noce moscata, e brodo di carne.

PROCEDIMENTO. Iniziate dalle uova separando i tuorli dagli albumi e montando questi ultimi a neve, mentre i tuorli li andate ad inserire in una ciotola insieme al parmigiano reggiano grattugiato, a 120 g di semolino e a sale e noce moscata. Mescolate quanto è contenuto aggiungendo poi gli albumi montati a neve il burro fuso.

Prendete una teglia, ungetela con il burro e cospargete il semolino e riemipitelo con il composto preparato, poi cuocete in forno preriscaldato per 20 minuti a 180°C e lasciatelo raffreddare. Una volta raggiunta la temperatura ambiente tagliatelo in dadini ottimi per essere cotti nel brodo bollente.