Ricette della Rezdora | Fiori di zucca in pastella

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 270 gr di fiori di zucca, 185 gr di farina, olio di semi q.b., 275 ml di acqua frizzante fredda e sale q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate pulendo i fiori di zucca, quindi lasciate che sia eliminata l'acqua in eccesso posizionandoli su un foglio di carta. Prendete una ciotola, ponete al suo interno la farina con l'acqua fredda e mescoalte il tutto per bene con la frusta togliendo eventuali grumi, infine mettete il sale continuando a mescolare. Prendete una padella antiaderente e mettete a scaldare l'olio di semi che vi servirà per friggere e una volta giunto ad elevata temperatura, mettete i fiori di zucca nella pastella e passateli nell'olio per friggere. Infine, girate i fiori su entrambi i lati e appena pronti toglieteli per farli asciugare su carta.