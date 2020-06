Riparte l’attività teatrale della Compagnia Delle Mo.Re.

Riparte l’attività della Compagna Delle Mo.Re, una compagnia teatrale stabile sul territorio modenese da oltre dieci anni, che con dedizione porta in scena musical, teatro di prosa e molto altro.

“Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un periodo difficile –spiegano i responsabili della Compagnia- Non ci saremmo mai aspettati che una pandemia mondiale potesse entrare nelle nostre vite e sconvolgerne la quotidianità. Eppure questo nemico invisibile ha svuotato le nostre platee, impolverato quei palcoscenici che così spesso eravamo abituati a calcare ed interrotto i sonori applausi che ci ripagavano di tutto il lavoro fatto in scena. Ciò che però non è cambiato è la nostra passione e la voglia di metterci in gioco ogni giorno per divertirvi e farvi emozionare”

Fin dalla quarantena la Compagnia Delle Mo.Re non si è fermata, continuando a provare online i suoi spettacoli e realizzando video musicali per stare vicino al suo pubblico, nonostante la distanza obbligata.

Ora dopo il lockdown la loro attività è pronta a ripartire. La Compagnia tornerà presto in scena a teatro con tanti nuovi entusiasmanti progetti da far splendere sulla scena, per tornare ancora una volta a raccontare storie.

Per maggiori informazioni sui futuri spettacoli consultare la pagina Facebook dedicata.