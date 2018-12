Riqualificazione ex piscina di Formigine. Iniziative sportive e anti truffe

Continuano a Formigine le attività di partecipazione organizzate dalle associazioni che hanno sede vicino all’area dell’ex piscina, su Viale dello Sport, di cui si sta completando la riqualificazione, per farla conoscere alla cittadinanza, ai residenti, alle attività commerciali e aggregative della zona, e per renderne in prospettiva la frequentazione vivace e costante.

Martedì 18 dicembre, alla Polisportiva Formiginese, per tutto il giorno (la mattina per le classi primarie e secondarie delle scuole formiginesi, al pomeriggio prove aperte a tutti e rinfresco) esibizioni dimostrative e prove di parkour, a cura dei ragazzi di Formigine Parkour, pionieri in città di questa nuova disciplina acrobatica e spettacolare; giovedì 20 alle 14, sempre in Polisportiva, si parlerà di sicurezza, con informazioni e raccomandazioni soprattutto in ottica di contrasto alle truffe, nel corso di un incontro pubblico durante il quale saranno presenti il sindaco Maria Costi e il comandante della Polizia Locale di Formigine Mario Rossi.

Ultimi due appuntamenti in programma venerdì 21 a partire dalle ore 15, con i balli di gruppo in Polisportiva, mentre la chiusura della rassegna sarà sabato 22, a partire dalle 14 al Palazzetto dello Sport, con Giocolandia, organizzato dalla Ginnastica Solaris, un intero pomeriggio, a ingresso gratuito e merenda per tutti, all’insegna del divertimento con giochi e percorsi motori per bambini fino ai 10 anni.