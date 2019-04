Nel Museo di Carpi una sala dedicata all'impresa sportiva di Dorando Pietri

Sabato 27 aprile, alle ore 16.30, verrà inaugurata presso il Museo della Città di Palazzo dei Pio di Carpi la nuova Sala dedicata alla figura di Dorando Pietri. Lo spazio riservato al grande campione di atletica leggera sarà contraddistinto da una ricca ed originale dotazione di materiale messa a disposizione dalla Società Ginnastica La Patria 1879, a partire dalla prestigiosa Coppa d’argento donata a Dorando Pietri dalla Regina Alessandra in occasione delle Olimpiadi di Londra del 1908.

La nuova sala, che sarà collocata in un ambiente adiacente all’ingresso del Museo della Città, al piano ammezzato tra II e III piano del Palazzo dei Pio, intende contribuire a valorizzare la figura di questo sportivo che portò nel mondo i colori della S.G.La Patria 1879 e della nostra città.

L’inaugurazione dello Spazio Dorando Pietri avrà luogo sabato 27 in concomitanza con l’importante manifestazione sportiva The Race, promossa in centro storico dalla Dorando Pietri Marathon ASD con il patrocinio del Comune.