A Sassuolo si aprono la pista e il viaggio di Natale 

Come da felice tradizione, sarà il pomeriggio di sabato 8 dicembre il momento in cui si alzerà il sipario sul Natale in centro a Sassuolo: con la consueta cerimonia dell’accensione dell’albero e delle luminarie di piazza Garibaldi organizzata dal comune di Sassuolo in collaborazione con Pro Loco Sassuolo ed Sgp. Una piazza che, anche quest’anno, vedrà la presenza del villaggio di Babbo Natale e della pista del ghiaccio, che rimarrà in funzione fino al 20 gennaio, per il divertimento di grandi e piccoli che potranno attraversare tutto il centro storico a bordo del trenino di Natale.

“Al termine di numerosi incontri – afferma il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni – siamo riusciti a prevedere la collocazione sia del Villaggio che della pista del ghiaccio sotto il Campanone, senza dover spostare gli ambulanti che tradizionalmente allestiscono i due mercati settimanali del martedì e del venerdì. Un ringraziamento particolare, a nome dell’intera città, agli sponsor che, ormai da anni, offrono con il loro contributo l’allestimento di albero e luminarie oltre che di un villaggio che ha sempre saputo riempire di gioia i piccoli sassolesi nel periodo natalizio”.