Torna "Scatti bestiali", il concorso fotografico dedicato agli amici a quattro zampe

Si intitola “Ricomincio da casa” ed è dedicato alle storie di cani e della loro nuova vita dopo il canile il concorso fotografico canino “Scatti bestiali”, giunto alla sesta edizione, al quale è possibile partecipare inviando, entro il 31 agosto, una foto di un momento felice insieme al proprio amico a quattro zampe adottato da un canile o da un rifugio.

Partecipare al concorso, promosso dal Canile intercomunale di Modena e dal Gruppo di volontari Argo in collaborazione con il Comune di Modena, è semplice: è sufficiente scattare una fotografia, una sola per ciascun cane, che racconti un momento di affetto, di gioco, di gioia e di tenerezza condiviso con il proprio “peloso”.

Chi desidera partecipare deve inviare entro il 31 agosto la foto, in formato .jpg, all'indirizzo di posta elettronica gruppoargo@gruppoargo.org. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Il regolamento prevede che la foto debba indicare titolo, nome dell'autore, nome del cane ed età a cui è stato adottato, nome del canile o rifugio di provenienza; e che non sia stata palesemente rielaborata graficamente. Le foto, in cui non potranno rientrare bambini per motivi di privacy, verranno trattate secondo la normativa vigente in tem di privacy.

Tutte le foto saranno esposte durante la manifestazione “Un mondo a 4 zampe”, in programma al parco Ferrari domenica 16 settembre (in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 23 settembre). Nel corso dell'iniziativa, a insindacabile giudizio degli stessi partecipanti, saranno decretati i tre vincitori del concorso le cui foto saranno pubblicate sul sito del canile e che saranno premiati con un buono spesa del valore massimo di 70 euro spendibile da Tecnoagricola.