Scuola. La Carovana di Modena vince due ori alla finale dei giochi matematici Mediterraneo

Ottimi risultati per gli alunni della scuola primaria La Carovana di Modena alla finale di area dei giochi matematici del Mediterraneo 2018, disputata nei giorni scorsi a S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia) per iniziativa dell'Aipm (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica) "Alfredo Guido". Due bambini de La Carovana - Riccardo Verdi (classi terze) e Federico Montecchi (classi quinte) - sono arrivati primi nella loro categoria e sono stati ammessi alla finale nazionale che si terrà a Palermo. Altri bambini de La Carovana hanno vinto medaglie di argento e bronzo.