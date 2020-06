Riparte l'attività della scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale

Dopo la pausa forzata in ambito culturale dovuta al Corona virus, visto il crescente aumento d’interesse in materia teatrale, anche la Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale, giunta al suo diciassettesimo anno di attività, riapre i battenti con importanti aggiornamenti sul piano formativo e artistico. Sono già in corso le iscrizioni alla sessione 2020-2021 alla Scuola diretta da Andrea Ferrari, una realtà privata ed autonoma, a numero chiuso, e rivolta a tutti coloro che abbiamo compiuto il quattordicesimo anno di età, che cerca di valorizzare ogni singolo allievo-interprete, attuando un percorso di livello accademico, unico sul territorio, sia per il metodo di studio, sia per gli argomenti trattati, sia per il rigore e la disciplina richiesti.

Si articola in due sezioni: un livello Principianti e uno Avanzato, oltre che avvalersi di una vera e propria Compagnia professionale. Alla propedeutica di base per la formazione dell'attore, si propongono stage formativi tenuti da professionisti del settore, quali un medico logopedista per l'utilizzo della voce, una psicoterapeuta per lo studio della personalità, ed una truccatrice per le nozioni di trucco e parrucco; inoltre, sono proposti degli stage attoriali e degli incontri sulla Storia del Teatro. Ai partecipanti sono rilasciate dispense e materiale didattico. Gli incontri si avvalgono di una parte teorica e una pratica, con supporti audio-video ed esercizi sugli argomenti trattati. Ogni sessione ha cadenza settimanale serale, della durata di tre ore ciascuna per un periodo di svolgimento da ottobre a giugno. La Scuola è attrezzata anche per lezioni didattiche online.

A termine stagione si mettono in scena le produzioni teatrali concordate, con il rilascio di un attestato di partecipazione che, per gli allievi-interpreti studenti, ha valore di credito formativo scolastico. D'importante sottolineatura è il colloquio personale, senza alcun vincolo, e prima dell'iscrizione, con il direttore didattico al fine di avere maggiori delucidazioni sui costi, sullo svolgimento e sul calendario della Scuola.

S'invita a seguire la pagina social della Scuola www.facebook.com/NuovaDidatticaTeatrale/ e, se interessati, scrivere una e-mail all'indirizzo nuovadidatticateatrale@gmail.com Maggiori dettagli del programma sul sito: www.andrea-ferrari.info nella sezione Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale.