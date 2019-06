Doposcuola estivo alla Scuola per adulti di Caleidos

“Vieni a trovarci alla Spac, passeremo il pomeriggio insieme facendo i compiti e una bella merenda!”. È questo l’invito, in italiano e in inglese, che la Spac (scuola per adulti di Caleidos) rivolge ai residenti, insieme con il Quartiere 2 del Comune di Modena - Crocetta, San Lazzaro, Modena Est.

I genitori o facenti funzioni, che hanno bisogno di un aiuto per i compiti di un figlio o una figlia dai 6 agli 11 anni di età, o che nello stesso tempo vorrebbero migliorare il loro italiano per comunicare con la scuola, o che semplicemente cercano un posto in quartiere in cui stare in compagnia di altri bambini e genitori, possono per questo rivolgersi, appunto, a Spac.

Da martedì 11 giugno, infatti, negli spazi della scuola, che ha sede a Modena in via del Tirassegno 40/b al 2° piano, ogni martedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 i bambini saranno seguiti da personale esperto e qualificato per svolgere i compiti in piccoli gruppi, individualmente oppure insieme ai genitori.

Per informazioni si può telefonare al numero 349 7565172 o scrivere all’indirizzo e-mail (spac@caleidos.mo.it).