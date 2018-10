Le scuole Mattarella e Marconi di Modena aprono ai corsi di musica de Il Flauto Magico

La scuola di Musica “Il Flauto Magico”, attiva da oltre vent’anni sul territorio della nostra provincia con le sedi di Formigine, Maranello, Carpi e Castelnuovo, è pronta a fare conoscere a Modena la sua proposta educativa musicale che prevede corsi di propedeutica, strumento, musica d’insieme e canto corale, con una particolare attenzione dedicata ai bambini e ragazzi “speciali” che presentano deviazioni dallo sviluppo normo-tipico (ritardo cognitivo, autismo, ecc..) bambini con disturbi dell’apprendimento e bambini che necessitano bisogni educativi personalizzati.

Il Flauto Magico lavora moltissimo con questi bambini, grazie alle competenze di alcuni suoi insegnanti di musica qualificati anche in ambito sanitario. Un’altra peculiare caratteristica della Scuola è rappresentata dall’offerta di un percorso che parte dalla più tenera età nella convinzione, ormai scientificamente provata, che un’educazione musicale precoce favorisca uno sviluppo più armonico e globale della persona .

La disponibilità nei confronti del Progetto educativo musicale dell’Associazione Il Flauto Magico dimostrata dai Dirigenti e Consigli di Circolo degli Istituti Mattarella e Marconi, denota l’intelligente e previdente intenzione di offrire alle famiglie e alla cittadinanza modenese la possibilità di avvicinare i bambini e ragazzi alla pratica della musica a tariffe contenute e in un’ottica di aggregazione e di prevenzione del disagio.

I corsi saranno organizzati in orario pomeridiano e aperti a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Le iscrizioni sono già aperte.

L’Associazione musicale il Flauto Magico si è costituita nel 1993 per volontà di un gruppo di giovani musicisti con lo scopo di promuovere la musica in tutte le sue forme e manifestazioni. Organizza corsi di musica per tutti da 0 a 95 anni nella convinzione che la “pratica” musicale possa essere una grande risorsa per chiunque a qualsiasi età. I corsi, tenuti da insegnanti selezionati per preparazione tecnica, pedagogica e didattica, si svolgono nelle diverse sedi gestite dall’Associazione ed hanno avuto in 20 anni un crescente successo di partecipazione e gradimento con ottimi risultati da un punto di vista didattico.