Window art, i negozi di via Selmi diventano una galleria d'arte a cielo aperto

"Progetto di Street Art o Arte Urbana, ovvero una reinterpretazione di "tutto quello che sta in strada che non siano graffiti" (John Fekner) con l'obbiettivo di creare un dialogo aperto con la città, "rinnovabile" in quanto le opere sono realizzate con la consapevolezza dello svanire e del dissolversi al fine di essere poi rimpiazzate da nuove che ne rimodificheranno il contesto", così gli prganizzatori dell'iniziativa presentano Selmi Window Art, l’niziativa promossa da Avery Perfume Gallery di via Francesco Selmi 27 a Modena che coinvolgerà l’intero tratto di strada in prossimità di Piazza Grande.

Il Concept di Celso Fadelli, fondatore di Intertrade Group, già proposto, in via sperimentale, nell’Avery di Milano in corso Como, prende corpo in via Francesco Selmi offrendo la possibilità agli artisti di esprimersi liberamente in strada, nelle “finestre” del Retail.

Contemporaneamente alla road show presentation si svolgerà una Collettiva, con un’opera o due di ogni artista partecipante, che verrà inaugurata sabato 8 dicembre, presso gli spazi espositivi di Avery Perfume Gallery di via Selmi 27, per la durata di tutto il periodo natalizio (fino al 6 gennaio 2019 - Conclusione della Prima Fase). La connessione tra la via e la galleria, attraverso le pitture sulle vetrate e le opere a parete, potranno offrire ai visitatori la possibilità di una più chiara lettura della poetica di ogni artista partecipante.

Il Progetto proseguirà con il coinvolgimento delle scuole d’arte e dei giovani artisti che si confronteranno, coordinati da un rinomato artista e dai relativi professori , sulle stesse superfici precedentemente utilizzate nelle exhibition. Il progetto si completerà nel Finissage di fine Maggio con l’assegnazione di targhe premio ai ragazzi.

Gli artisti Fabio ADANI - Anna ARMELLINO - Oscar BACCILIERI - Patrizia BALDINI - Mauro CORTELLONI - Silvia GIOVANARDI - Alessandro MONTI - Antonio Gregorio Maria NUCCIO - Silvia PACI - Roberto PELILLO - Ersilia SARRECCHIA - Angela VIOLA si sono esibiti nelle giornate che vanno dal 21 al 29 Novembre sugli spazi precedentemente concordati con gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa. Il coordinamento avverrà presso: modena@averyperfumegallery.com - eventuali informazioni Michele Mignone 327.3389483