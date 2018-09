Nasce nel modenese "Senza Scarpe", progetto editoriale che mette al centro lo scrittore

A volte basta una semplice idea per dare vita a un progetto importante. E’ il caso di “Senza Scarpe”, un progetto editoriale nuovo ma stimolante nato nel giugno 2018 da un’intuizione di Mauro Sighicelli e che ha da subito incontrato la simpatia del pubblico e la stima dei critici. Si tratta di una collana di libri che si pone in maniera trasversale nel vasto e già inflazionato mercato librario, aprendo a ogni genere di prodotto interessato a far parte del progetto.

I primi due numeri sono scritti dallo stesso ideatore della collana: “Stanze di un mezzofondista”, un racconto lungo ambientato nel mondo dell’atletica leggera che racconta le vicissitudini di un giovane appassionato di questo sport che vive in un remoto e imprecisato piccolo paese isolano lontano dal capoluogo più vicino; “L’ombra del Signore”, un romanzo di narrativa contemporanea, la storia di un parroco che riceve una inquietante dichiarazione da parte di una ragazza russa nel segreto del confessionale e si dibatte nell’eterno problema della gestione del mistero appreso in via confidenziale, rimanendo travolto da una serie di vicissitudini che minano la fede e lo stesso rapporto con la religione.

Questo terzo volume, “Evanishing”, è un omaggio al genere giallo diviso in due sezioni. La prima sezione, denominata “Adult”, è dedicata a un pubblico smaliziato nei riguardi della letteratura poliziesca, di Andrea Righi, Cristiano Tassinari, Mauro Sighicelli e Roberto Roganti ci proiettano in un mondo di detective, indagini e reati da risolvere sia in ambienti locali, sia in metropoli oltre oceaniche o addirittura futuristiche. La seconda sezione, denominata “Young”, è dedicata soprattutto ai ragazzi con scritti di Carmen Bompani, Manuela Cati, Mauro Sighicelli, Roberto Roganti e Silvia Volpi con anche un fumetto giallo “handmade”.