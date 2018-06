Spettacoli, entra nel vivo la rassegna formiginese “Sere Destate”

A Formigine entra nel vivo la rassegna di eventi “Sere Destate”, coordinata dall’Amministrazione comunale e organizzata con associazioni e commercianti. Quarta edizione del “Moninga open air Festival”, da venerdì 15 a domenica 17 giugno a Villa Benvenuti, con un’attenzione particolare al tema della solidarietà. Finalità sociale e integrazione al centro dei laboratori di cucina “Da Chiara tutto si gusta, cibo e non solo”, in programma al Polo Integrato in via Quattro Passi (14, 21, 28 giugno; 5, 12, 19 e 26 luglio), mentre domenica 17 giugno all’oratorio Sant’Antonio, “Grigliata sostenibile 2.0”.

Tanti poi gli appuntamenti per i più piccoli e i loro genitori, come il corso di massaggio infantile (13, 15 giugno) e i laboratori (14, 21 e 28 giugno, 5, 10, 19 e 24 luglio) al Centro per le famiglie Villa Bianchi a Casinalbo, o le attività del Centro di educazione ambientale, come le escursioni serali (13 e 27 giugno; 4 luglio), i laboratori (23 giugno), i giochi di “Ho fatto splash!” (18 luglio) o le letture animate (14 giugno, 5 luglio e 2 agosto). Ai piccoli lettori sono dedicati poi gli eventi di “L’ora delle storie” nel parco della Biblioteca (12, 22 e 27 giugno, 6, 17 e 25 luglio) e di “Corti-letti” (14, 21 e 28 giugno; 5, 12, 19 e 26 luglio a Corlo; 18, 25 giugno a Casinalbo).

Per bambini e adulti narrazioni e proiezioni nel parco della Biblioteca con l’illustratore Gek Tessaro e il suo “Circo delle nuvole” (12 luglio), evento preceduto nella stessa location dalle presentazioni dei volumi “Transpirenaica coast to coast” di Roberto Zanni (15 giugno), “La vita fino a te” di Matteo Bussola (21 giugno), “Tra le pagine della mia vita”, frutto del progetto “La comunità si racconta” (28 giugno) e “Una luce nel parco racconta” (2 luglio). Il 24 giugno torna invece il nuovo live di Parole Note con Maurizio Rosato e Giancarlo Cattaneo, quest’ultimo in scena anche il 24 luglio con “Raccontopervoce”. Al parco di Villa Gandini si potrà fare pilates tutti i giovedì di giugno alle ore 19, mentre al parco Campani il 6 luglio Happy Hour Run.

Un’estate di eventi speciali, come “Formigine città del cappello di paglia” (30 giugno e 1 luglio), a cura della Proloco, e di musica, con il concorso “Via Emilia, la strada dei cantautori” (19 luglio) e “Calcagnino live” (3, 10, 17 e 24 luglio), mentre “Luglio con bene che ti voglio”, a cura di Proform, animerà il centro storico tutti i mercoledì di luglio, con negozi aperti, concerti e animazione. Confermati gli eventi nelle frazioni, che vedranno dalle ore 19 feste di strada a Colombaro (3 luglio), Corlo (10 luglio), Magreta (17 luglio) e Casinalbo (24 luglio). Castello protagonista con il laboratorio per bambini “Vetrate d’artista” (9 luglio) e le visite speciali del 15 luglio e di Ferragosto, oltre a quella in italiano/dialetto del 24 giugno. E proprio le commedie dialettali (3, 10, 17 e 24 luglio) e le tradizionali sagre completano un programma da oltre cento eventi.

“Una rassegna con tanti appuntamenti sia nel capoluogo che nelle frazioni, rivolta a tutte le fasce di età – commenta il Vicesindaco con delega al Coordinamento eventi Antonietta Vastola – tutto ciò non sarebbe possibile senza un tessuto associativo ricco, vario e straordinariamente attivo come quello formiginese”. Programma completo su: www.comune.formigine.mo.it.