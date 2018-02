Settimana alla Sala Truffaut con grande cinema e una prima visione

Quattro appuntamenti in questa settimana in Sala Truffaut con tanto cinema e tante novità. Si parte Mercoledì 7 Febbraio con "Medea", quindi "Direction - Tutto in una notte a Sofia" l'8 Febbraio, poi "L'Amatore" il 9 Febbraio, per concludere il 10 e l'11 Febbraio "The Party".

“Medea" alla sala Truffaut - Mercoledì 7 Febbraio

Prosegue alla sala Truffaut, a cura del Circuito Cinema, la rassegna “Schermi e palcoscenici – Dalla parola all’immagine”. In cartellone mercoledì 7 febbraio alle ore 21,15 il film di Pier Paolo Pasolini MEDEA (1969)

Mer 7/2

SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine

Ore 21,15

MEDEA (Ita/Fra/Rft 1969) di Pier Paolo Pasolini 118’

Medea, regina di una popolazione barbara, aiuta Giasone a conquistare il vello d’oro, e per amore lo segue in una società che la disprezza come straniera. Dalla tragedia di Euripide, “la mescolanza un po’ mostruosa” secondo il regista “di un racconto filosofico e di un intrigo d’amore”. Pasolini illustra il contrasto tra la civiltà agricola e quella urbana che perde il senso del sacro. Presenza carismatica di Maria Callas.

In occasione dello spettacolo “Medea” al Teatro Storchi di Modena

“Directions - tutto in una notte a Sofia" alla Sala Truffaut - Giovedì 8 Febbraio

Prosegue alla sala Truffaut, a cura del Circuito Cinema, la rassegna “Kino Club – Il piacere del visibile”, film per palati fini e cinefili esigenti. In cartellone giovedì 8 febbraio alle ore 21,15 in prima visione il film di Stephan Komandarev DIRECTIONS – TUTTO IN UNA NOTTE A SOFIA (Bulgaria 2017, 103’)

Gio 8/2

KINO CLUB – Il piacere del visibile

Ore 21,15

DIRECTIONS – TUTTO IN UNA NOTTE A SOFIA (Posoki, Bul/Ger/Mac 2017) di Stephan Komandarev 103’

Versione originale con sottotitoli italiani

Prima visione

Potente affresco di Sofia, Bulgaria, anno 2017, tempo di crisi economica e di follia collettiva. All’origine c’è un ex imprenditore diventato tassista che si vendica del banchiere corrotto che l’ha rovinato: il gesto genera un dibattito pubblico, la radio trasmette gli interventi e, nel frattempo, altri tassisti girano la città facendosi testimoni del degrado.

“L’amatore" alla sala Truffaut - Venerdì 9 Febbraio

Prosegue alla sala Truffaut, a cura del Circuito Cinema, la rassegna “Narciso allo specchio – Ritratti d’artista sullo schermo”. In cartellone venerdì 9 febbraio alle ore 21,15 in prima visione il film di Maria Mauti L’AMATORE (Italia 2016, 94’)

Ven 9/2

NARCISO ALLO SPECCHIO – Ritratti d’artista sullo schermo

Ore 21,15

L’AMATORE (Italia 2016) di Maria Mauti 94’

Prima visione

Nel 1929 il grande eclettico milanese Piero Portaluppi – vignettista, architetto, urbanista – acquista una cinepresa e comincia ad autoprodurre piccoli film casalinghi, che qui sono montati con intelligenza per ricostruire non soltanto la vita di una personalità creativa brillante, che ha segnato con le sue opere il ventennio fascista, ma anche frammenti di storia italiana catturati quasi per gioco.

“The Party" in prima visione - Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio

Grande prima visione esclusiva alla sala Truffaut sabato 10 febbraio (ore 19, 30 versione originale sottotitolata in italiano, ore 21,15 versione italiana) e domenica 11 febbraio (ore 19 versione italiana e 20,30 versione sottotitolata). Il film, in concorso a Berlino 2017, è THE PARTY (Gb 2017, 71’) di Sally Potter. Un appartamento, sette persone e mille segreti con altrettante bugie: il tutto nell’arco di una serata. È quanto accade a casa di Janet e Bill, pronti a ricevere gli amici più stretti per un party celebrativo: la donna è stata nominata ministro-ombra della salute per i laburisti. Mentre la moglie sembra pregustare la vittoria maneggiando tra i fornelli, il marito appare preoccupato e distratto. È sufficiente una sua confessione a scatenare fra gli ospiti un dirompente effetto domino. Sally Potter, generosa a specchiare l’alter ego in ciascuno dei propri personaggi, non fa eccezione per questo suo nuovo film, setacciando tra i magnifici 7 pregi e virtù di una personalità profondamente cpmplessa. A differenza di parecchi suoi film, “The Party” (il Partito, ma anche la Festa) è una commedia, che vibra di arguzia e cinismo come da miglior manuale di humour britannico. Costruita su unità spazio-temporale e in tempo reale, l’opera di avvicina con evidenza ai canoni teatrali basandosi su un uso magistrale della parola. Non lontano da stile e tematiche di Harold Pinter, in realtà porta sullo schermo un testo completamente frutto del talento della Potter, che ha intessuto una raffinatissima sceneggiatura dove ogni elemento è “segno” funzionale al tutto, dunque essenziale ed indispensabile. Cast spaziale con Timothy Spall, Kristin Scott Thomas, Emily Mortimer, Bruno Ganz.