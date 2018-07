"Suite in Rosso", Simona Bergamini espone sul lago di Piediluco

Simona Bergamini, artista e scrittrice di Camposanto, esporrà questa estate le sue opere a Piediluco, un bellissimo borgo medievale umbro, in provincia di Terni. "Suite in Rosso" è il titolo della mostra che resterà aperta dal 29 luglio al 19 agosto presso l'Auditorium di Santa Maria del Colle.

"Già kandinsky aveva associato i colori al suono - spiega l'autrice - Nulla di nuovo quindi nell’intento di andare oltre le concezioni tradizionali delle arti, provandole ad unire in un unico spettacolo. Ma in realtà questo era l’intento del maestro russo. Nel mio caso lo scopo è certamente più modesto e comunque differente: di mostra in mostra, il tentativo infatti è quello di creare associazioni di idee piuttosto immediate tra grafica e... A seconda dei contesti e delle opere che decido di esporre, mi sperimento a creare, al momento del vernissage, simbiosi differenti. Mi piace la giornata dell’inaugurazione perché ho un contatto diretto con le persone; le guardo mentre loro guardano me attraverso le mie opere. Ne scaturiscono sempre esperienze interessanti".

"La prima volta ho provato a cercare una sintonia con la danza contemporanea, poi con il teatro. Questa estate, grazie all’associazione MirabilEco di Piediluco, sarà la volta della musica classica così da presentare al pubblico sottolineature particolari dei miei colori e delle mie linee. Del resto la Suite, in ambito musicale, è un insieme di brani che possono essere considerati come un’unica composizione. trovo che accada qualcosa di estremamente analogo tra le singole opere e lo spazio espositivo che accoglie una mostra. Sarà interessante provare questa volta a raccontare e a far percepire ciò".