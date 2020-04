Teatro, in corso un complesso lavoro per nuovi calendari. Sostegno dal pubblico con #iorinuncioalrimborso

La Fondazione Teatro Comunale di Modena comunica che, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, tutte le manifestazioni, le attività e i servizi aperti al pubblico restano momentaneamente sospesi. Il Teatro si sta adoperando per ridefinire, ove possibile, le date degli appuntamenti in programma modificando il calendario in accordo con le scadenze emanate di volta in volta dal Consiglio dei Ministri.

Non appena sarà possibile, verranno fornite informazioni precise sul nuovo calendario degli spettacoli, sulle modalità di rimborso dei biglietti e degli abbonamenti acquistati o sulla possibilità di mantenerli per gli spettacoli rinviati. La direzione del teatro ringrazia fin d'ora tutti coloro - abbonati e possessori di biglietti - che hanno comunicato di voler rinunciare al rimborso degli spettacoli annullati aderendo alla campagna #IORINUNCIOALRIMBORSO, mostrandoci così vicinanza e sostegno.

“Stiamo lavorando alla nuova calendarizzazione degli spettacoli sospesi – dichiara Aldo Sisillo, direttore del Teatro - nella speranza di riprendere al più presto la nostra attività. In questo momento siamo naturalmente vicini anche a tutti gli artisti che hanno visto vanificare il risultato del loro lavoro in attesa della ripresa degli spettacoli. Ringraziamo tutto il pubblico per l’attenzione che ci sta riservando in questo momento così difficile in cui, oltre ai gravi problemi materiali, ci vengono a mancare quei preziosi momenti di confronto e di condivisione che fanno parte della nostra vita sociale.”

Per qualunque comunicazione o informazione, si può scrivere all'indirizzo info@teatrocomunalemodena.it