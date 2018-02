Da Spilamberto a Sanremo. Davide Torricelli torna a pettinare le star 

Ormai conta più partecipazioni lui che cantanti di fama nazionale. Stiamo parlando di Davide Torricelli e lo staff Guru Fashion del salone di Spilamberto, per il sesto anno consecutivo chiamati al Festival di Sanremo per occuparsi del trucco e acconciatura dei protagonisti impegnati nella competizione canora più seguita dagli italiani.

“Una conferma che ci fa estremamente piacere – racconta Davide Torricelli – perché significa che lavoriamo bene e questo ci rende molto orgogliosi. Essere protagonisti dietro alle quinte del Festival è sempre un’esperienza tanto gratificante quanto faticosa, perché sei a disposizione per tutta la settimana, 24 ore su 24, in un mix di emozioni, paura e soddisfazione”.

“I cantanti sono molto nervosi perché, anche se cantare è il loro mestiere, Sanremo rimane comunque un palco storico e importante. È anche nostro compito, mio e della mia collaboratrice Marta Falcone, cercare di smorzare la tensione. Tra un colpo di phon e un po’ di cipria, ci improvvisiamo psicologi e cerchiamo di rassicurare i vip che tutto andrà bene”.

“Ogni anno è diverso, non solo per i personaggi che partecipano al Festival, ma per tutti gli eventi e le iniziative che sono previste durante la settimana della competizione, e non solo. Le nostre professionalità, infatti, sono richieste anche per le sfilate e le interviste di corollario, ma pure per servizi fotografici la cui uscita sui giornali può avvenire a distanza di mesi, quindi il Festival ci accompagna per diverso tempo anche dopo la sua fine”. Ma Sanremo è soltanto una delle attività di punta del team Guru Fashion che, dopo aver preso parte anche al concerto di Radio Italia a Milano la scorsa estate, è pronto per un 2018 pieno di soddisfazioni.